Pour initier les aînés aux transactions numériques, les proches peuvent payer de leur personne. Pour que tous en tirent profit, voici quelques conseils.

Passer par la tablette

« Vous savez, nous, les enfants et l’entourage, on a un rôle à jouer pour sensibiliser nos parents », avise Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

« Ça se passe souvent par la tablette. C’est plus simple parce qu’on peut l’apporter chez maman ou papa. Il s’agit de montrer graduellement comment on navigue, montrer ses photos, comment on les sauvegarde. Puis on laisse l’aîné pitonner, faire des erreurs. »

Faire valoir les avantages

« Il faut présenter les avantages des nouvelles technologies », conseille Brigitte Gilbert, neuropsychologue clinicienne spécialisée en gériatrie.

Après plus de 25 ans à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, elle exerce en pratique privée auprès d’une clientèle âgée.

« Je pense à votre mère par rapport à la carte de débit au guichet : on n’a pas besoin d’attendre avant de passer au comptoir de la banque, on peut retirer des sous les jours fériés et le week-end. Il s’agit de trouver des avantages, puis de voir si ça leur parle. L’information fait son chemin et va peut-être inciter l’aîné à essayer. »

Les encourager à apprendre

« Je leur dirais aussi une chose très positive, à savoir qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre et qu’il n’est jamais trop tard. On peut faire valoir que l’apprentissage met notre cerveau au défi et qu’ils possèdent les compétences cognitives pour le faire », suggère Brigitte Gilbert.

« On sait qu’il est important de se stimuler intellectuellement. Apprendre à utiliser une tablette ou une nouvelle application, c’est aussi un défi, ça fait travailler notre cerveau. »

Être patient

« On se dit que ça va prendre cinq minutes, mais non, ça va prendre une heure, avance la psychologue. Si on fait cet apprentissage avec eux, si on les accompagne, il faut vraiment avoir le temps et faire preuve de patience. »

« On doit également se poser la question : est-ce que je suis bon pédagogue ? Parmi les proches, est-ce que je suis la bonne personne ? On peut se demander qui aurait peut-être plus d’ascendant et plus de temps pour faciliter l’apprentissage. »

Le faire en personne au bon moment

« On pourrait être sur place plutôt que de le faire au téléphone, donc être présent. Il faudrait également choisir un moment où l’aîné se sent peut-être plus alerte cognitivement. Souvent, c’est le matin. »

À petite dose

« Ce que je vois souvent, c’est qu’on veut tout montrer, alors qu’en fait, il faut vraiment montrer peu à la fois, apprendre à petite dose », constate la psychologue.

« Dans le cas de votre mère, on irait peut-être d’abord au guichet automatique pour l’utilisation de la carte bancaire. Vous pourriez regarder avec elle les différentes étapes, et les noter dans un calepin. Toutes les étapes, même celles qui vous apparaissent évidentes, par exemple de quel côté on met la carte dans la fente du guichet. »

Mettre en pratique

« Ensuite, on lui demande de mettre les étapes en pratique avec les notes à l’appui. Elle le fait devant vous, elle s’exerce comme si elle était seule. On lui demandera peut-être de faire trois retraits de 20 $, pour qu’elle s’approprie la procédure et qu’elle constate que ce n’est pas si complexe. Et évidemment, on y va en dehors des heures de pointe. »

Savoir se taire

« Comme c’est un nouvel apprentissage et que c’est un stress, on a besoin de canaliser toute notre concentration. Si votre mère fait l’exercice avec vous au guichet par exemple, il ne faudra pas lui parler en même temps, pour lui permettre de se concentrer pleinement sur les étapes. »

L’accompagner sur le terrain

« Pour l’initier au paiement sans contact, on pourra l’accompagner dans quelques courses à la pharmacie ou au supermarché. Même si l’opération est très simple, le fait d’être avec elle va la rassurer. S’il arrive un pépin, vous êtes avec elle. »

Prévoir de l’argent comptant

« Il faudrait prévoir de l’argent comptant en plus, en cas de problème – un terminal qui ne fonctionnerait pas, par exemple. Elle peut payer également une fois sur deux en argent comptant. Il s’agit d’être souple. Elle expérimentera quelques fois avec le proche, puis elle se sentira à l’aise de le faire seule. »

Faire un suivi

« En accompagnant l’aîné à quelques reprises pour constater la facilité avec laquelle ça se passe, on le réconforte et on lui donne confiance dans ses compétences. Je trouve que l’accompagnement est souvent très très bénéfique. »

Désamorcer les craintes

« Il faut regarder avec eux quelles sont leurs craintes. C’est sûr qu’il y a toujours des risques, mais on peut leur opposer les avantages, et à l’égard des craintes d’escroquerie, revoir dans quel contexte ça se produit. »

« On peut les familiariser avec ce qui arrive le plus souvent, leur expliquer comment l’éviter. S’ils ont un doute, ils peuvent nous appeler. Il s’agit de revenir sur les choses de base, et ça les rassure. »

Suivre des ateliers

« Il y a également des cours qui sont offerts sur les nouvelles technologies numériques – je pense à la FADOQ », rappelle Brigitte Gilbert.

« Dans un cours qui s’adresse aux aînés, l’animateur a bien en tête qu’il s’agit d’une population âgée, et il va adapter son mode de fonctionnement et son enseignement en fonction de cette clientèle. »

Les ateliers de la FADOQ

En effet. « Depuis plusieurs années, on offre à nos membres de se familiariser avec les nouvelles technologies grâce à nos Ateliers FADOQ.ca », confirme la présidente de Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

« Certains de nos bureaux régionaux dans la province offrent des cours en personne. »

« On a également des ressources sur notre site web qui offrent des conseils, des astuces, pour devenir des citoyens numériques un petit peu plus éclairés. »

Vous pouvez aider votre aîné à y accéder.

Consultez la liste des ateliers de la FADOQ