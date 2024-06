Les aînés utilisent des billets de banque dans la mesure où ils peuvent en trouver.

« C’est difficile, surtout là où il y a des fermetures de banques et de caisses. Ça crée un problème », soulève Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

« Ce qu’on demande, c’est que les institutions financières soient à l’écoute des besoins de leurs membres, surtout en région. Les gens ont besoin de l’épicerie, de la caisse du coin, du coiffeur. Quand on ferme l’institution financière, les personnes d’un certain âge qui paient comptant et qui ont très peu de moyens de transport ne sont plus en mesure de faire des retraits. On demande aux institutions d’être sensibles à ça, de reconnaître leur milieu, et d’accepter qu’il y aura encore des gens qui vont préférer utiliser l’argent comptant. »

De la même manière, le Réseau FADOQ demande que les commerces, entreprises de service et autres organismes accompagnent leur clientèle vieillissante dans la transition numérique.

« C’est nécessaire qu’ils s’adaptent aux changements en fonction des rythmes d’apprentissage de leurs clients », insiste sa présidente.

Pas d’espèces

Car la difficulté ne consiste pas seulement à trouver des billets, mais également à s’en servir, à l’heure où de plus en plus de commerces encouragent, sinon exigent le paiement électronique.

C’est le cas chez Mandy’s, un petit comptoir à salades du Vieux-Montréal, membre d’une petite chaîne d’une dizaine de succursales fondée à Montréal.

« Désolé, on ne peut pas payer comptant », confirme une employée au téléphone.

Pour quelle raison ? « Je ne sais pas, c’est la politique de la compagnie. »

Pour l’instant, rien ne l’oblige à accepter un paiement comptant.

« La Loi sur la protection du consommateur ne contient pas de disposition qui forcerait un commerçant à accepter tel ou tel mode de paiement », informe Charles Tanguay, responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias à l’Office de la protection du consommateur du Québec.

« L’article 1564 du Code civil du Québec précise notamment qu’un paiement fait avec la monnaie ayant cours légal libère le débiteur de sa créance en argent. Toutefois, à notre connaissance, la portée de cette disposition sur une possible obligation d’un commerçant d’accepter, de manière générale, le paiement en argent comptant n’a jamais été testée devant les tribunaux. Cela pourrait également dépendre des faits propres à chaque affaire. »

Dans un rapport rédigé en 2019 par l’avocat Alexandre Plourde (Argent comptant : vers une mort annoncée ?), Option consommateurs recommandait notamment de moderniser la Loi sur la monnaie fédérale « pour contraindre les commerçants à accepter les espèces que leur offrent les consommateurs et de mettre en place des mesures législatives harmonisant les régimes juridiques de tous les modes de paiement électroniques ».

Consultez le rapport d’Option consommateurs

Le coût du paiement comptant

Les commerçants ne sont pas nécessairement réfractaires au paiement comptant.

Pour les détaillants propriétaires en alimentation, « la gestion de l’argent comptant n’est pas considérée comme un problème, cela s’inscrit dans leur réalité opérationnelle », constate par courriel Samuel Bouchard Villeneuve, directeur, Affaires publiques, à l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ).

Le paiement comptant n’est pas le mode de paiement le plus coûteux pour le commerçant.

Les frais associés à la manipulation et au transport des billets sont des frais variables, en fonction du volume. Les coûts engendrés par la gestion de l’argent comptant ne sont donc pas considérés comme un enjeu, contrairement aux coûts associés aux paiements par cartes de crédit. Samuel Bouchard Villeneuve

Pour chaque paiement par carte de crédit, le commerçant doit payer des frais au taux moyen de 1,5 % sur la valeur de la transaction.

« Un détaillant moyen paie donc plus de 150 000 $ par année aux émetteurs de cartes de crédit dans un contexte où ce mode de paiement est de plus en plus utilisé », dit-il.

Les frais pour les paiements Interac prennent plutôt la forme d’un coût fixe par transaction, indépendamment de la valeur de celle-ci. « Il s’agit du moyen de paiement le moins dispendieux à gérer et le plus efficient », affirme Samuel Bouchard Villeneuve.

À tout prendre, le paiement en espèces tient encore sa place.

Source de fierté

Dans les banques, on a conscience de l’attachement persistant de certains aînés pour l’argent comptant et les services au comptoir.

« Ce n’est pas une préoccupation, parce qu’on observe que plusieurs aînés s’habituent à travailler de façon numérique », affirme Vicky Wistaff, vice-présidente, stratégie, conseil et performance particuliers à la Banque Nationale.

À peine 2 % des transactions en succursale sont effectuées au comptoir, indique-t-elle.

On a de plus en plus d’aînés qui transigent de façon numérique. Et on est équipés pour les accompagner, que ce soit en succursale ou avec une ligne téléphonique qu’on a dédiée à nos clientèles de 70 ans et plus. Vicky Wistaff

Étonnamment, les clients qui apprécient le plus le volet numérique de l’institution « sont ceux de 65 ans et plus ».

Comment l’explique-t-elle ?

« Par leur curiosité, le temps qu’ils ont, l’innovation, répond-elle. L’accessibilité, aussi, parce que pour beaucoup de clients, se déplacer en succursale devient plus compliqué avec l’âge. Ils n’ont pas tous de l’aide pour le faire. »

Et elle appuie sa démonstration d’une expérience vécue lors d’une de ses visites en succursale.

« Je me souviens d’une cliente que j’ai moi-même accompagnée, relate-t-elle. Elle attendait en ligne, puis on est allées ensemble faire sa transaction au guichet. On a fait son retrait, on a fait son paiement de facture en ligne, et à la fin de la transaction, elle m’a dit : ‟J’ai tellement hâte de raconter ça à mon fils. Ce soir, il va être tellement fier de moi !” »

En effet, c’est souvent avec les encouragements et le soutien de leurs proches que les aînés entament leur transition vers les transactions numériques.

Mais il y a la manière…