Ramenons-nous à l’été 2019, alors que le scandale du vol de données chez Desjardins est révélé au grand jour. Rapidement, l’institution financière annonce une mesure pour rassurer ses membres : un abonnement à un service de l’agence d’évaluation de crédit Equifax, valide pour cinq ans, qui nous permet entre autres de recevoir un courriel chaque fois qu’une activité est enregistrée dans notre dossier.

Le compteur démarrait à la date d’activation, donc le moment exact de fin de la protection varie selon chacun. Elle se terminera en 2024 pour 1,7 million de personnes, soit 76 % de celles qui y avaient souscrit, a confirmé Desjardins à La Presse.

Or, les fraudeurs qui possèdent les données dérobées les ont pour toujours, et peuvent encore tenter de les revendre. Si vous avez des enfants dont le compte avait été visé en 2019, c’est aussi vrai dans leur cas, et ils devront être vigilants toute leur vie.

Que faire, alors ?

La question se pose, parce que si on souhaite conserver le service, qui se nomme « Equifax Complet supérieur », il faut maintenant être prêt à débourser pas moins de 24,95 $ par mois.

« Vingt-cinq dollars par mois, c’est quand même un tarif élevé pour surveiller des données qui nous appartiennent », estime Maxime Dorais, codirecteur de l’Union des consommateurs.

PHOTO DANIEL DESMARAIS, FOURNIE PAR MAXIME DORAIS Maxime Dorais estime que 24,95 $ par mois est un tarif élevé pour les services que propose Equifax.

Ça vaut la peine de comparer ce que ça nous offre par rapport aux options gratuites. Les gens devront évaluer si ça vaut 25 $, mais à mon sens, je ne pense pas. Maxime Dorais, codirecteur de l’Union des consommateurs

C’est que depuis la fuite, des protections légales ont été instaurées pour mieux protéger les consommateurs, ce qui permet l’accès à plusieurs services gratuits.

De plus, si vous faites partie des membres Desjardins qui ont été touchés par le vol, le terme de l’abonnement Equifax ne signifie pas la fin totale des services auxquels vous avez droit.

La Protection Desjardins reste pour sa part en vigueur sans limitation de durée, ce qui implique que les actifs détenus et les transactions effectuées chez Desjardins sont protégés en cas d’opération non autorisée. Desjardins offre aussi une prise en charge personnalisée si vous êtes victime d’un vol d’identité, et un remboursement allant jusqu’à 50 000 $ des frais et dépenses engagés dans le cadre d’une démarche de restauration d’identité.

Lisez la chronique de Marie-Ève Fournier « Dossier de crédit : De grâce, libérez-nous de ce fardeau »