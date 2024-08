Pour les parents, la question de l’héritage est souvent délicate lorsqu’il faut partager ses biens entre plusieurs enfants. C’est le cas de Sylvie* et de son conjoint, qui souhaitent donner leur chalet à un de leur fils et donner à l’autre une somme d’argent équivalente.

Pour les parents, la question de l’héritage est souvent délicate lorsqu’il faut partager ses biens entre plusieurs enfants. C’est le cas de Sylvie* et de son conjoint, qui souhaitent donner leur chalet à un de leur fils et donner à l’autre une somme d’argent équivalente. Tout cela sans compromettre leurs revenus de retraite.

La situation

Sylvie et son conjoint cherchent une façon équitable et stratégique financièrement de donner de leur vivant leur chalet à leur fils Simon. Les deux nouveaux retraités de 64 ans ne veulent pas toutefois que cette décision compromette leurs revenus de retraite. Le couple se demande s’il serait stratégique de vendre le chalet à Simon pour la somme symbolique de 1 $. « Comme nous avons payé notre chalet 50 000 $ en 1998 et que l’évaluation municipale est maintenant de 270 000 $, nous savons que nous aurons de l’impôt à payer sur le gain en capital, affirme Sylvie. Nous envisageons de demander à Simon de payer cette facture afin de ne pas nous pénaliser dans nos revenus de retraite. »

Le couple souhaite aussi donner une somme équivalente à Frédérick, qui ne souhaite pas recevoir le chalet. Une conseillère leur a proposé un scénario qui prévoit la vente de leur maison en 2040, alors qu’ils auront 80 ans, ce qui leur permettrait de faire un don à Frédérick de 273 000 $.

Sylvie et son conjoint se demandent si c’est la meilleure stratégie pour leur famille.

Les chiffres Propriétés du couple Chalet : payé 50 000 $ en 1998, sans prêt hypothécaire

Évaluation municipale : 270 000 $

Évaluation sur le marché : 325 000 $ Résidence principale : payée 93 000 $ en 1989, sans prêt hypothécaire

Évaluation municipale : 434 000 $

Évaluation sur le marché : 600 000 $ Marge hypothécaire non utilisée : 150 000 $ Épargne de retraite du couple REER : 241 000 $ CELI : 90 000 $ CRI : 170 000 $ Rentes mensuelles à prestation déterminée des anciens employeurs : 1500 $ Rentes gouvernementales mensuelles de Québec et du Canada à 65 ans : 3392 $ Dépenses annuelles du couple : 60 000 $

Les conseils

Plusieurs familles vivent ce genre de situation et pour elles, choisir comment transmettre leur patrimoine n’est pas si simple, remarque Mylène Lapointe, planificatrice financière et représentante en épargne collective rattachée à Services en placements PEAK. « Il n’y a jamais de solution parfaite, mais il y en a de plus intéressantes et équitables que d’autres », affirme-t-elle.

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Mylène Lapointe, planificatrice financière et représentante en épargne collective rattachée à Services en placements PEAK

Bien calculer l’impôt à payer sur le gain en capital

La première chose qu’il faut clarifier pour Sylvie et sa famille, c’est la façon de calculer l’impôt à payer sur le gain en capital du chalet. « Il peut être dangereux d’utiliser le montant de l’évaluation municipale parce qu’il est souvent très loin de la valeur marchande, souligne Mylène Lapointe. J’utiliserai donc le montant de l’évaluation sur le marché, soit 325 000 $, au lieu du montant de l’évaluation municipale. »

Si le couple vend le chalet 325 000 $, alors qu’il l’a payé 50 000 $, le gain en capital sera de 275 000 $. La moitié est imposable, donc c’est une somme de 137 500 $ qui sera divisée entre Sylvie et son conjoint. Ainsi, on ajoutera 68 750 $ au revenu annuel de chacun. Avec un taux marginal d’imposition de 36 %, ils devront payer chacun 24 750 $ d’impôt. La facture fiscale sera donc de 49 500 $ et il leur restera 275 500 $ de la vente de leur chalet.

Éviter la vente à 1 $

Une chose est certaine aux yeux de la planificatrice financière, c’est qu’il faut éliminer l’option de vendre le chalet 1 $ à Simon. Pourquoi ? « Parce que cela crée une double imposition », indique Mylène Lapointe.

D’abord, les parents devraient payer les 49 500 $ d’impôt parce que le chalet serait réputé avoir été vendu à sa juste valeur marchande. Mais ce n’est pas fini. Lorsque Simon vendrait le chalet, il serait réputé l’avoir payé 1 $ et le gain en capital serait calculé à partir de cette somme. « Le gain en capital serait donc énorme, affirme Mylène Lapointe. Ce n’est vraiment pas une bonne stratégie. »

Le couple pourrait toutefois faire don du chalet. « Le don se fait à la juste valeur marchande, donc les parents devraient payer l’impôt sur le gain en capital et plus tard, lorsque le fils revendra le chalet, le gain en capital sera calculé à partir de la juste valeur marchande lorsqu’il l’a reçu, soit 325 000 $ », explique la planificatrice financière.

Ainsi, si Simon paye la facture fiscale de 49 500 $, il se retrouverait à recevoir un don de 275 500 $.

Un coût de renonciation élevé pour Frédérick

Avec la proposition de la conseillère, Simon pourrait profiter dès maintenant du don de ses parents, et aussi voir le chalet prendre de la valeur chaque année. Cependant, Frédérick se retrouverait sans rien avant une quinzaine d’années.

C’est triste de voir un enfant pouvoir profiter d’un don dès maintenant et de voir l’autre devoir attendre très longtemps avant de pouvoir en profiter. Et surtout, ce n’est pas très équitable. Mylène Lapointe, planificatrice financière

Pour illustrer le tout, disons que le couple vend le chalet à sa juste valeur marchande, paye l’impôt sur le gain en capital et divise la somme qui reste entre les deux enfants. Cela ferait en sorte que Simon et Frédérick recevraient chacun 137 750 $. Disons que Frédérick investit cette somme et qu’il a un rendement de 5 % par année, cela lui donnerait 291 163 $ dans 15 ans. « Si ses parents attendent avant de lui donner sa part, Frédérick se retrouvera donc à payer un prix de renonciation énorme », constate la planificatrice financière.

Vendre le chalet à sa juste valeur marchande

Pour être équitables, les parents devraient considérer une avenue qui ferait en sorte que Frédérick aurait sa part en argent au moment du transfert du chalet à son frère, d’après Mylène Lapointe.

« Je ne connais pas la situation financière de Simon, mais s’il peut aller chercher un prêt hypothécaire pour le chalet, j’aurais tendance à conseiller cette option », affirme-t-elle.

Comme il recevrait un don de 137 750 $ de ses parents, il pourrait l’utiliser pour la mise de fonds du chalet, donc son prêt hypothécaire serait de 187 250 $. Avec un taux d’intérêt de 5 %, sur une période d’amortissement de 25 ans, cela lui ferait des paiements mensuels de 1089 $.

Donner plus de son vivant

Si le montant de l’hypothèque de Simon pour le chalet paraît élevé pour les parents, ils pourraient aussi envisager de donner davantage de leur vivant à leurs enfants.

« Sylvie et son conjoint auraient avantage à consulter un planificateur financier avec qui ils partageraient tous les détails de leur situation, mais avec les chiffres qu’ils m’ont fournis, j’ai calculé que jusqu’à la vente de leur maison à 80 ans, ils auront annuellement 72 000 $ net pour vivre, alors qu’ils affirment avoir besoin de 60 000 $, explique Mylène Lapointe. Si leur estimation est bonne, ils ont donc 12 000 $ de surplus chaque année. »

La planificatrice financière souligne ainsi qu’ils pourraient décider de donner jusqu’à 6000 $ chaque année à chacun de leurs enfants pour les aider dans leurs projets, comme rembourser leurs prêts hypothécaires, sans pour autant compromettre leur train de vie.

« S’il n’y a pas de solution parfaite, dit-elle, ils ont tout de même de belles options équitables devant eux. »

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, les prénoms utilisés sont fictifs.