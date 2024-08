Les couples qui gèrent leurs finances avec succès disposent généralement d’un système prédéterminé, a déclaré Jason Heath, planificateur financier certifié chez Objective Financial Partners.

Une discussion honnête sur l’argent est essentielle avant de faire vos valises et d’emménager avec votre partenaire, disent des experts.

Ritika Dubey La Presse Canadienne

La vie financière d’un couple commence une fois qu’ils deviennent conjoints de fait, qu’ils aient ou non un compte bancaire commun, a déclaré Steve Bridge, planificateur financier chez Money Coaches Canada. Le temps nécessaire pour atteindre ce statut varie selon la province.

« Il n’est pas nécessaire de combiner les comptes à 100 % pour avoir un partenariat financier réussi, mais une ouverture à 100 % l’est », a-t-il dit.

M. Bridge et sa fiancée n’ont pas encore de compte commun, mais il a déclaré : « Nous savons ce que l’autre gagne, ce qu’il a économisé, et nous savons également que nous travaillons vers des objectifs communs. »

Il n’y a pas de bonne façon de gérer les finances dans une relation autre que de maintenir une communication ouverte. Mais les conversations sur l’argent sont une étape dans toute relation – cela devrait se produire avant que de grandes décisions soient prises, comme se marier ou emménager ensemble, a souligné Bruce Sellery, président et chef de la direction de Crédit Canada.

« Il y a une conversation que vous devez avoir si vous envisagez de vous marier […] ou si vous envisagez d’avoir des enfants », a affirmé M. Sellery. Les conversations peuvent être sur la planification de vacances lors des premiers rendez-vous ou encore des discussions sur les factures et le partage des coûts lors de l’emménagement ensemble, a-t-il ajouté.

Chaque couple définit sa propre façon de gérer l’argent, a indiqué M. Sellery.

« Certains mariages fonctionnent avec un partage à 50-50, d’autres fonctionnent avec des dépenses liées au revenu », a-t-il dit. Même si le moyen le plus courant consiste à mettre en commun les finances et à dépenser collectivement, certains couples s’en tiennent à un système où l’argent est séparé en trois catégories : « la tienne, la mienne et la nôtre », a ajouté M. Sellery.

Pour trouver l’approche qui fonctionne le mieux, M. Sellery a déclaré qu’un couple devrait choisir la méthode en fonction de ses valeurs, et l’adapter également à des tempéraments tels que la tendance à dépenser et la cohérence. Si la décision est trop difficile, il suggère de consulter un conseiller en finances personnelles pour une opinion neutre.

Les couples qui gèrent leurs finances avec succès disposent généralement d’un système prédéterminé, a déclaré Jason Heath, planificateur financier certifié chez Objective Financial Partners.

« Ceux qui ont tendance à avoir des difficultés sont ceux où personne ne sait vraiment qui paie ou qui doit quoi à qui, et cela peut causer des difficultés. »

Une mise en commun plus efficace

M. Heath a indiqué que la majorité de ses clients choisissent de mettre leurs finances en commun.

« Il y a un avantage certain à combiner complètement vos finances, car il s’agit alors d’une véritable union de toutes choses […] Cela vous permet de gérer vos finances plus efficacement. »

Par exemple, si l’un des partenaires a des dettes et que l’autre a des économies, il sera beaucoup plus facile de rembourser la dette, a-t-il indiqué, puisque le couple partage les factures et les autres dépenses quotidiennes. Dans certains cas, le couple peut décider de rembourser la dette ensemble en tant que ménage.

Cela peut devenir délicat si un partenaire n’a pas divulgué sa dette dès le début de la relation.

« Si vous abordez (la relation) les yeux grands ouverts en vous disant “Hé, voici ma situation financière” et que vous décidez quand même que vous voulez être ensemble et regrouper vos finances, c’est beaucoup plus facile […] que de le faire le jour de votre mariage », a dit M. Heath.

Mais avant de se lancer dans une relation à long terme, Steve Bridge met en garde contre les signaux tels que les secrets ou les comportements contrôlants.

« S’il y a un secret (demandez) “Pourquoi ce secret”, a déclaré M. Bridge. Si vous hésitez à poser la question, c’est peut-être qu’il n’y a pas 100 % de confiance ou de sécurité envers cette autre personne. C’est le signe d’un problème plus grave. »

Le jeu, le magasinage, la toxicomanie et les mensonges peuvent également nuire à la stabilité financière d’une relation et il est important de le découvrir le plus tôt possible, a-t-il ajouté.

L’un des signes révélateurs pourrait être caché dans la cote de crédit d’un partenaire, a déclaré M. Sellery.

« Vous devriez partager cette cote de crédit, car cela mettra en lumière certaines choses sur leur passé qu’ils ne vous ont peut-être pas racontées », a-t-il indiqué.

M. Bridge suggère de créer un budget commun ou un flux de trésorerie commun pour suivre où va l’argent.

« Si un couple peut faire cela, c’est un début absolument fantastique pour réunir (les finances), a-t-il lancé. Ensuite, dans un monde idéal, j’inciterais les gens à créer un compte commun. »

Il affirme qu’il est également important de parler de la dette, du revenu, de l’épargne, des investissements, de l’immobilier et de la situation familiale au moment de prendre la décision de mettre ou non de l’argent en commun – et cela ne doit pas nécessairement être une décision du jour au lendemain.

Des rendez-vous financiers réguliers ou des réunions à intervalles réguliers, par exemple chaque semaine ou chaque mois, peuvent aider à prendre de bonnes habitudes et faciliter les discussions sur l’argent au fil du temps.

« En réalité, tout revient à la communication », a conclu M. Sellery.