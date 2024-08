Francine* veut savoir comment gérer les 450 000 $ qu’elle a tirés d’une revente pour qu’elle et ses proches puissent en profiter.

La situation

Francine*, 73 ans, vient d’emménager dans un nouveau logement après avoir vendu la maison familiale.

Cette revente récente lui a valu un apport net de 450 000 $ en liquidités dans son bilan d’actifs financiers déjà bien garni.

Sur le plan budgétaire, malgré l’augmentation de ses coûts de logement, Francine demeure en position favorable grâce à ses revenus de rentes de retraite et de placement qui totalisent quelque 65 700 $ par an.

De plus, ses revenus de rentes viagères proviennent de régimes de retraite gouvernementaux : le RREGOP du secteur public québécois, le RRQ provincial et la PSV fédérale.

En parallèle, Francine détient quelque 235 000 $ en actifs financiers personnels dans ses comptes d’épargne enregistrés (FERR, CELI), dont elle peut moduler des retraits en fonction de ses besoins budgétaires et de ses obligations fiscales (FERR).

C’est dans ce contexte plutôt favorable que Francine cherche conseil sur la meilleure façon de gérer le « pécule de 450 000 $ » encaissé avec la revente de sa maison.

« Je souhaite faire des placements judicieux, avec un risque minimal, dans le but de pouvoir éventuellement léguer un certain montant parmi mes trois enfants quadragénaires et mes sept petits-enfants âgés de 13 à 17 ans, affirme Francine lors d’une discussion avec La Presse.

« Aussi, je souhaite que la gestion de ce pécule soit optimisée sur le plan fiscal, autant pour mes revenus et mon train de vie d’aînée en bonne santé qu’en prévision d’un éventuel legs testamentaire à mes proches. »

À propos de sa succession, Francine cherche conseil sur la possibilité d’effectuer des contributions aux budgets familiaux de ses trois enfants et sept petits-enfants.

« Si je conserve tout mon pécule dans le but de leur en laisser davantage après mon décès, est-ce que mes héritiers seraient désavantagés au point de vue fiscal ? demande Francine.

« Comme autre option, si j’augmente mes contributions à leurs budgets familiaux courants, comment s’y prendre pour en optimiser l’impact financier et fiscal pour eux et pour moi ? »

La situation et les questions de Francine ont été soumises pour analyse-conseil à François Bernier, un notaire de profession qui dirige les services de planification fiscale et successorale en gestion des avoirs personnels à la Financière Sun Life, à Montréal.

Les chiffres Francine*, 73 ans, veuve et sans personnes à charge FERR : 75 000 $ CELI : 160 000 $ Compte d’investissement non enregistré : 120 000 $ Compte d’épargne courante : 450 000 $ (après la revente de sa maison) Actif sécurisé dans le régime de retraite RREGOP du secteur public québécois Aucune dette Revenus annualisés : 65 700 $ (RREGOP, RRQ et PSV : 60 000 $, retraits obligatoires du FERR : 3000 $, revenus de placements : 2500 $) Principaux débours annualisés : env. 56 000 $ (30 000 $ liés au logement locatif, 20 000 $ liés au style de vie, 6000 $ en cotisation CELI)

Les conseils

« Le questionnement financier de Francine est fréquent parmi les gens âgés qui se retrouvent avec un gros montant de liquidités après la revente de leur maison », constate d’emblée François Bernier.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE François Bernier, notaire de profession, est directeur de planification fiscale et successorale en Gestion des avoirs chez la Financière Sun Life, à Montréal.

Cela dit, M. Bernier a préparé son compte rendu d’analyse-conseil en deux volets correspondant aux principales questions de Francine : des suggestions de placements, et des suggestions de contribuer « de son vivant » au budget familial de ses enfants et de ses petits-enfants.

En matière de suggestions de placements, M. Bernier a retenu trois options à considérer par Francine.

La première : l’achat d’une rente viagère avec une bonne partie de son capital disponible. « Une rente viagère permet de sécuriser des revenus additionnels jusqu’en fin de vie, et ses revenus de rente sont aussi avantagés en fiscalité. En contrepartie, le capital utilisé pour l’achat d’une rente viagère devient alors inaccessible jusqu’en fin de vie », résume François Bernier.

Dans le cas de Francine, parce qu’elle bénéficie déjà de bons revenus viagers de régimes de retraite, et qu’elle souhaite bonifier son aide financière à ses proches familiaux sous forme de dons présuccessoraux, M. Bernier lui déconseille l’achat d’une rente viagère.

Il lui suggère de regarder du côté de produits de placement plus flexibles comme les « fonds distincts », c’est-à-dire des fonds d’investissement à capital protégé ou garanti, ainsi que des « fonds d’investissement constitués en société ».

De quoi s’agit-il ? « À la différence des fonds traditionnels qui sont constitués en fiducie, et dont les gains sont distribués en revenus imposables pour les investisseurs, les fonds constitués en société par actions ont plus de flexibilité pour distribuer leurs gains sous forme de dividendes ou de gains en capital. Et les revenus de placement sont fiscalement avantagés par rapport aux autres formes de revenus », explique François Bernier.

Quant aux fonds distincts à capital garanti, ils sont particulièrement intéressants pour les investisseurs plus âgés qui recherchent à la fois un rendement adéquat et la sécurité de leur capital. « Les frais de gestion des fonds distincts sont majorés de 0,1 à 0,9 point de pourcentage par rapport à ceux des fonds d’investissement ordinaires, en fonction du niveau de garantie sur le capital investi (de 75 % à 100 %). En contrepartie, cette garantie du capital permet de sécuriser la valeur de base d’une éventuelle succession, tout en continuant de la faire fructifier au fil des ans, explique M. Bernier.

« Les fonds distincts à capital garanti sont habituellement disponibles auprès des entreprises financières en produits d’assurance et de placements pour les particuliers. Quant aux fonds d’investissement constitués en société par actions, ils sont davantage accessibles auprès de conseillers en placements et des courtiers indépendants des institutions financières. »

Dons pécuniaires ?

Le deuxième volet du questionnement financier de Francine concerne son intention de contribuer davantage et « de son vivant » aux budgets familiaux de ses enfants et de ses petits-enfants. François Bernier indique d’emblée qu’il peut s’agir d’une belle façon de mieux échelonner des dons ou legs pécuniaires parmi ses proches, tout en limitant leurs implications fiscales pour elle et ses héritiers.

Toutefois, avant d’organiser ces dons, M. Bernier avertit Francine de l’importance de tenir à jour sa planification financière en prévision d’éventuels surcoûts de services d’assistance ou de soins dont elle aura besoin à un âge plus avancé.

« À 73 ans, cette dame semble encore en bonne santé, active et surtout encore autonome dans son train de vie. Mais dans dix ans, est-ce qu’elle sera encore en aussi bonne situation ? souligne François Bernier. Lorsqu’elle aura besoin d’assistance à domicile, ou qu’elle devra emménager dans une résidence pour aînés en perte de mobilité ou d’autonomie, ça pourrait augmenter beaucoup son budget de train de vie. D’où l’importance pour Francine de se préserver une bonne réserve de ressources financières jusqu’à un âge plus avancé, et de bien doser ses dons ou legs en argent à ses proches. »

Cela dit, M. Bernier a examiné deux options pour aider Francine à planifier et organiser ses prochaines contributions aux budgets de ses proches.

La première – des dons en argent au fil des besoins de ses proches – est la plus facile à mettre en place. En contrepartie, note M. Bernier, elle peut être la moins judicieuse en matière de planification financière et d’optimisation fiscale.

La seconde option, plus pertinente selon M. Bernier, consiste en l’établissement d’un compte d’épargne de type REEE (régime enregistré d’épargne-étude) pour chacun des petits-enfants de moins de 16 ans (âge limite d’admissibilité), et dans lesquels Francine pourra ensuite effectuer des contributions jusqu’à la limite fiscale annuelle.

En procédant ainsi, résume M. Bernier, Francine pourra contribuer aux budgets de ses proches en cotisant aux REEE de ses petits-enfants à la place de leurs parents.

De plus, ces parents pourront ensuite bénéficier des subventions fiscales – jusqu’au tiers du montant en allocation annuelle – liées aux contributions dans les REEE.

Quant aux aînés parmi les petits-enfants de Francine, qui ont passé l’âge limite d’admissibilité au REEE, François Bernier lui suggère de leur ouvrir un compte d’épargne enregistré libre d’impôt – de type « CELI » et « CELIAPP » (accès à une première propriété) – dès qu’ils atteignent l’âge de la majorité (18 ans).

Elle pourra ensuite leur faire des dons ou legs en argent au moyen de contributions à leurs comptes CELI et CELIAPP, leur permettant alors d’enclencher l’accumulation et l’appréciation d’un capital à l’abri de l’impôt qui pourra faciliter le financement de leurs prochains projets de vie adulte.

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, les prénoms utilisés sont fictifs.