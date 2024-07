Lorsqu’on est travailleur autonome, il vient toujours un moment où on se demande si on devrait s’incorporer ou pas.

Lorsqu’on est travailleur autonome, il vient toujours un moment où on se demande si on devrait s’incorporer ou pas. Parce que s’il y a des avantages, cela vient aussi avec un prix à payer.

La situation

Raynald*, 52 ans, est salarié deux jours par semaine dans le réseau public québécois. Il a un fonds de retraite et il prévoit prendre sa retraite à 58 ans sans pénalité. Pour les trois autres jours de la semaine, il est travailleur autonome dans le domaine de la formation. « Je souhaite continuer ce travail plusieurs années, mais à un rythme plus agréable à partir de 58 ans », précise-t-il. Comme il gagne environ 90 000 $ en tant que travailleur autonome, il prévoit réduire ce montant à 50 000 $ une fois à la retraite.

Raynald se demande s’il aurait avantage à créer une entreprise pour sa portion travail autonome. « Je suis en train de développer un projet qui, je pense, sera lucratif, affirme-t-il. J’envisage de laisser dans ma compagnie au moins 20 000 $ par année, puis la vendre dans une quinzaine d’années. Je ne m’y connais pas vraiment en vente d’entreprise, mais j’évalue que ça pourrait valoir 150 000 $. Pensez-vous que c’est ma meilleure option ? »

Le portrait financier Raynald Salaire annuel : 45 000 $

Revenus annuels de travailleur autonome : 90 000 $

Fonds de retraite du gouvernement du Québec : environ 50 000 $ à la retraite, et sa conjointe également

Coût de vie familial annuel : 93 000 $

Estimation du coût de vie à la retraite : 90 000 $

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) : 164 000 $ pour sa portion individuelle et 292 000 $ pour le couple, maximisés

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) : 173 000 $, maximisé pour les trois enfants

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) : 78 000 $, non maximisé pour le couple

Prêt hypothécaire pour le couple : 50 000 $ pour une maison d’une valeur d’environ 700 000 $

Prêt auto pour le couple : 45 000 $

Les conseils

D’abord, Léa Saadé, planificatrice financière et vice-présidente régionale, gestion de patrimoine, à la Financière des professionnels, tient à féliciter Raynald pour la saine gestion de ses finances personnelles.

« Il est consciencieux, il a maximisé les REEE de ses enfants et ses REER, il prend de bonnes décisions et c’est bon aussi de se poser la question pour ce qui est de l’incorporation », indique-t-elle.

Si le besoin de s’incorporer s’évalue toujours au cas par cas, il y a tout de même des points qui sont applicables à tous, autant du côté des avantages que des inconvénients.

Les avantages et les inconvénients de l’incorporation

« C’est certain que lorsqu’on s’incorpore, cela donne une image plus professionnelle, affirme Léa Saadé. Puis, il y a l’enjeu de la protection. Si l’entreprise est active dans un domaine où il y a un grand risque de poursuite, c’est important de s’incorporer afin de séparer ses finances personnelles de celles de son entreprise. Ainsi, s’il arrive quelque chose, on ne met pas tous ses avoirs en jeu. Dans le cas de Raynald, la formation n’est pas un domaine risqué. »

Il faut savoir qu’il y a des frais à payer pour s’incorporer. Il y a également des frais comptables qui reviennent chaque année et ils sont plus importants que ceux du travailleur autonome qui a seulement sa déclaration de revenus à faire. « Une entreprise incorporée doit aussi faire beaucoup de rapports au gouvernement, précise la planificatrice financière. C’est plus lourd administrativement parlant. »

Pour compenser, s’incorporer permet de garder de l’argent dans son entreprise à l’abri de l’impôt et de l’investir dans des placements non enregistrés. Lorsqu’on sort cet argent, on bénéficie d’un taux d’imposition combiné d’environ 20,5 % pour la première tranche de 500 000 $ générée par l’entreprise. Pour sa part, Raynald prévoit un revenu de travailleur autonome de 50 000 $ et avec son revenu de fonds de retraite de 50 000 $, cela lui ferait environ 100 000 $ par année. Ainsi, son taux marginal d’imposition serait de 36,12 %.

La grande question à se poser est : est-ce que l’entreprise générera suffisamment de bénéfices qui pourront être laissés dans l’entreprise pour que l’incorporation soit avantageuse malgré les coûts qui y sont associés ?

« Avec les données fournies par Raynald, le résultat est très clair : cela lui coûterait plus cher de s’incorporer, affirme Léa Saadé. Il faut pouvoir laisser une épargne nette d’environ 70 000 $ chaque année pour au moins 10 ou 15 ans dans son entreprise pour que ça vaille la peine d’un point de vue financier. Bien sûr, il devrait réévaluer la situation annuellement avec son comptable en fonction de la croissance de son entreprise. »

Miser sur le CELI

Léa Saadé lui conseille plutôt de continuer à maximiser ses REER et son CELI, dans lequel il a encore beaucoup d’espace.

« Le CELI a un avantage fiscal intéressant, et c’est parfait pour ses besoins parce qu’il n’aura pas de surplus de liquidités énorme dans son entreprise, explique-t-elle. Il la lance surtout pour avoir un revenu d’appoint à la retraite. »

Elle ne s’inquiète pas d’ailleurs de son épargne pour soutenir son coût de vie à la retraite. « Il aura suffisamment d’argent, et ce, même s’il ne vend finalement pas son entreprise. »

Protéger toute la famille

La planificatrice financière attire cependant l’attention de Raynald sur l’importance de se protéger puisqu’il n’est pas marié. « Est-ce qu’il a un contrat de vie commune avec sa conjointe ? Sinon, il serait important d’en faire un afin de s’entendre sur le partage du patrimoine familial et de ce qu’il adviendrait de son entreprise en cas de séparation. C’est quelque chose qu’il faut faire quand tout va bien. »

Il doit aussi faire son testament. « C’est vrai pour tout le monde, mais c’est encore plus pressant lorsqu’on n’est pas marié, affirme Léa Saadé. Il faut qu’il pense à sa conjointe et à ses enfants. C’est très important qu’il le fasse et ensuite, il pourra avoir la tête tranquille parce que toute sa famille sera bien protégée si jamais il arrive quelque chose. »

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, le prénom utilisé est fictif.