C’est drôle comment notre cerveau fonctionne avec l’argent.

Par exemple, si je parle d’épargner 100 000 $, ça provoque aussitôt des critiques et des cris d’indignation. « Cent mille dollars ! Qui peut accumuler ça ? Es-tu au courant que la vie coûte cher ? »

Mais quand vient le temps de parler de dépenses, ce blocage mental disparaît. Dépenser 100 000 $ est vu comme inévitable pour la majorité des gens, quand on parle de choses comme des rénovations ou de l’entretien d’une maison au fil des années, par exemple.

Alors je vous pose la question : ces 100 000 $, vous les prenez où ?

À la banque. Et vous remboursez la banque, avec intérêts. Sur 25 ans à un taux d’intérêt de 5 %, vous aurez remboursé 174 482 $, et prouvé une fois de plus que ça coûte cher de dépenser de l’argent qui ne nous appartient pas.

Ce que je propose ? D’inverser le processus. Vous accumulez 100 000 $ au lieu de le louer à la banque. Et, au lieu de payer les intérêts, vous en percevez.

Je le conçois, même pour un couple, accumuler une somme comme 100 000 $ est intimidant.

Comme je l’ai écrit l’an dernier, épargner 100 000 $ est de loin la partie la plus difficile de la route vers l’enrichissement, parce que presque chaque dollar provient de nos revenus. Très peu proviennent du rendement sur nos placements1.

Si grosse soit-elle, la somme de 100 000 $ peut sembler des miettes comparée à 1 million de dollars – une somme que beaucoup rêveraient d’accumuler dans une vie pour aborder les dernières années de leur carrière et les décennies de la retraite avec confiance.

Mais c’est décourageant, car on a l’impression que 100 000 $ ne représentent que 10 % de 1 million. Autrement dit, que même si on se rend là… 90 % du chemin vers le million reste encore à faire.

Mais j’ai une bonne nouvelle : 100 000 $, c’est 25 % de 1 million, pas 10 %.

Pourquoi ?

Parce que l’enrichissement est un phénomène qui s’accélère avec le temps.

Imaginons que les deux personnes d’un couple épargnent et investissent la modeste somme de 14 $ par jour chacun, ce qui donne environ 10 000 $ par année. À 7 % de rendements sur leurs investissements, il leur faudra un peu moins de huit ans pour atteindre 100 000 $.

Mais combien de temps leur faudra-t-il ensuite pour passer de 100 000 $ à 200 000 $ ?

Environ cinq ans.

Et pour passer de 200 000 $ à 300 000 $ ?

Moins de quatre ans.

Et passer de 900 000 $ à 1 million ? Un peu plus d’un an.

Donc la dernière tranche de 100 000 $ a pris huit fois moins de temps à accumuler que la première.

C’est que la croissance d’une année ne s’applique pas seulement aux dollars investis par le couple cette année-là. Elle s’applique aussi à l’ensemble des dollars et de la croissance des années précédentes. C’est le fameux effet boule de neige.

Il faut environ 31 ans pour franchir la ligne du million de dollars à partir de zéro en investissant 10 000 $ par année avec une croissance de 7 % par année.

Les premiers 100 000 $ ont été atteints au bout de huit ans. Donc après huit ans, on est à environ 25 % du temps qu’il faut pour atteindre 1 million.

Je vous entends d’ici : « Nicolas, arrête ton cirque. Qui peut espérer obtenir des rendements de 7 % par année ? Tu n’es pas réaliste ! Tes exemples sont tirés par les cheveux ! Ils ne fonctionnent pas dans la vraie vie ! »

Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Mais depuis 10 ans, un placement dans un fonds négocié en Bourse indiciel tout-en-un composé d’actions canadiennes, américaines et internationales, et d’obligations, comme le fonds iShares Core Growth ETF (XGRO), a offert des rendements composés annualisés de 7,14 %, après la soustraction des frais de gestion de 0,20 % par année.

Tout ce qu’une personne aurait eu à faire pour obtenir ce rendement, c’est d’acheter périodiquement des parts d’un fonds indiciel « croissance », dans la plateforme de courtage autonome offerte par sa banque, ou par l’intermédiaire d’une institution comme Wealthsimple ou Questrade.

Cette personne n’aurait pas eu à suivre les actualités économiques. Ou à prévoir la direction des taux d’intérêt. À connaître le nom du gouverneur de la banque centrale du Canada. Ni à chercher à savoir ce qu’il pense.

Elle n’aurait pas eu à s’intéresser au carnet de commandes de Bombardier ou au bilan financier d’Apple. Ni à suivre les débats (palpitants) concernant la prise de décision de la Réserve fédérale américaine. Ou à anticiper la COVID-19, ni la reprise économique monstre qui a suivi.

Tout ce que cette personne aurait eu à faire, c’est d’investir régulièrement, beau temps, mauvais temps, dans un fonds indiciel diversifié internationalement à frais de gestion modiques.

Et la beauté d’un fonds indiciel, c’est qu’il « s’autonettoie » régulièrement. Les entreprises en déclin le quittent, alors que les entreprises en hausse le rejoignent. Le fonds évolue au fil des ans pour refléter l’état du marché. Tout ça sans que l’investisseur ait à faire quoi que ce soit.

Très peu de gens comprennent qu’en matière d’investissement, moins on en fait, mieux on se porte. C’est l’un des rares domaines où les gens « paresseux » peuvent espérer avoir de meilleurs résultats que les gens « caféinés ».

Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve.

Pour ma part, je préfère le découvrir en accumulant des actifs financiers plutôt qu’en accumulant des dettes.

Et en me disant que la personne qui a 100 000 $ est plus près d’être millionnaire qu’elle ne le croie.

