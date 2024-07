Déjà en 2021, un Canadien sur cinq affirmait avoir dépensé plus que prévu à cause du plan de paiements étalés, selon une étude-pilote de l’Agence de consommation financière du Canada.

La formule « Achetez maintenant, payez plus tard » est plus que jamais accessible au Québec. Toujours plus de détaillants offrent à leurs clients de diviser leur facture en plusieurs versements avec les services en ligne Afterpay, Sezzle ou Klarna. Certains commerces vont plus loin en rendant la fonction disponible en magasin. Et un nouveau concurrent aux géants de la vente de billets, TIXR, intègre son système de paiements étalés à même sa billetterie.

Une camisole à 40 $, un billet de spectacle à 95 $, une épicerie à 300 $ : il est maintenant possible de presque tout payer avec un plan de paiements étalés.

« [Les consommateurs] vont regarder le montant des paiements et non le coût total », déplore Alyssia Marchetta, conseillère budgétaire à Option consommateurs, qui constate trop souvent un manque de connaissances à ce sujet lorsqu’elle rencontre des clients.

Une plateforme de vente de billets, arrivée au Canada depuis environ un an, intègre même l’option directement sur son site web. Autrement dit, pour acheter des billets sur TIXR, pas besoin de se créer de compte chez une tierce partie pour bénéficier des paiements échelonnés, ce qui en facilite l’accès.

Une option intégrée

« Actuellement, environ 24 % des ventes sont réalisées par l’option de plan de paiement, notamment pour des évènements où le coût du billet est plus élevé », explique Stéphane McGarry, vice-président Partenariat – Canada chez TIXR.

Décrite comme le « Netflix » du divertissement par M. McGarry, la plateforme d’origine californienne TIXR met en vente les billets d’entreprises populaires dans l’univers de l’événementiel au Québec, comme le Beachclub, le New City Gas ou le festival Riverside de Gatineau.

Contrairement à une plateforme comme Ticketmaster, qui fait affaire avec Klarna, TIXR propose elle-même l’option de payer en plusieurs versements à sa caisse virtuelle. Pas besoin de se créer un compte dans une entreprise tierce : il suffit de cliquer sur l’option, moyennant des frais de crédit d’environ 9 $.

« Environ 50 % [des évènements] y ont recours et on voit que l’intérêt est grandissant », explique le dirigeant de TIXR.

C’est le cas de l’Unity Electro Fest, un festival de musique électronique qui a lieu à Québec à la fin d’août. Jusqu’à présent, environ 3 % des billets vendus ont été achetés avec l’option de paiements étalés.

Le Beachclub de Pointe-Calumet a de son côté offert l’option uniquement pour le premier évènement de son été, le prix du billet étant légèrement plus élevé que les suivants. « On parle de probablement à peine 10 % des billets qui ont été vendus avec l’option », rapporte Olivier Primeau, propriétaire de l’endroit.

Même si la tendance ne semble pas encore se refléter au Québec, selon les deux organisations, les plans de paiements étalés au Canada ont connu une croissance annuelle de 51,6 % en 2023, selon Research and Markets.

« Au Québec […], on n’a pas encore de chiffres, mais ça ne m’étonne pas qu’il y ait une hausse au pays », constate Alyssia Marchetta.

Une tendance qui n’est pas sur le point de s’essouffler. En février, la firme américaine Research and Markets prévoyait que la valeur de la marchandise achetée au moyen de paiements étalés au Canada passera de 5,8 milliards de dollars américains en 2023 à 10,6 milliards de dollars américains en 2029.

Qu’est-ce que ça indique sur l’état du budget du consommateur ? Est-ce que c’est par commodité, par curiosité ou par besoin ? C’est inquiétant. Alyssia Marchetta, conseillère budgétaire à Option consommateurs

TIXR remarque que l’option est particulièrement appréciée par les étudiants et les jeunes adultes de 18 à 25 ans.

Klarna en magasin

En 2022, Klarna, un « centre commercial virtuel » permettant de diviser sa facture chez plusieurs marques connues en quatre versements égaux, est arrivé au pays. Un an et demi plus tard, la nouvelle fintech comptait déjà 640 000 utilisateurs et avait traité plus de 2 millions de commandes au Canada.

Lululemon, Canada Goose, Dynamite et Frank & Oak ne sont que quelques exemples de détaillants où il est possible d’utiliser Klarna à la caisse virtuelle. En octobre dernier, Walmart les a rejoints, rendant possible d’étaler sur quelques semaines le paiement de son épicerie commandée en ligne.

Quand ça s’applique à des besoins essentiels, c’est là que je mettrais un petit drapeau rouge. Plus c’est accessible, plus le risque que les gens dépensent plus et dépassent leur budget est élevé. Alyssia Marchetta, conseillère budgétaire à Option consommateurs

Et Klarna n’est pas offert qu’en ligne. Depuis environ six mois, des détaillants partenaires de la plateforme offrent même l’option… directement en magasin.

Jusqu’à présent, seulement deux commerces au Québec ont testé l’engouement des clients : Mountain Equipement Co-op (MEC), spécialisé en équipement de plein air, et Moose Knuckles, connu pour ses vêtements d’hiver. D’ici quelques semaines, le détaillant de meubles Bouclair s’ajoutera à la liste, a appris La Presse. D’après Tony Trew, vice-président marketing chez Bouclair, la fonctionnalité connaît beaucoup de succès en Ontario depuis son implantation en magasin, ce qui a encouragé l’entreprise à l’étendre dans une autre province.

Pour l’instant, ce n’est qu’environ 1 transaction sur 100, voire 150, qui implique Klarna chez MEC, nous révèle Jules Fauteux, responsable de la succursale de Montréal. Chez Moose Knuckles, à Mirabel, seulement quelques connaisseurs utilisent l’option.

Selon Jules Fauteux, les clients sont souvent découragés de l’utiliser parce qu’ils doivent d’abord se créer un compte Klarna avant de pouvoir en bénéficier. Un élément amplifié par la pression de la file d’attente à la caisse.

D’un autre côté, un client pourrait se dépêcher d’installer l’application, car il se sent pressé par les gens qui attendent, selon Alyssia Marchetta, sans trop analyser le fonctionnement et les coûts du service. « Quand tu [magasines] en ligne, peut-être que tu vas mieux prendre le temps de vérifier les conditions, t’informer un peu, essayer de comprendre », remarque la conseillère budgétaire.

Le danger avec les paiements échelonnés ? « Ce n’est pas clair, pour le consommateur, quel genre d’impact ça peut avoir sur le dossier de crédit, si on ne paie pas », résume la conseillère.

Sa principale inquiétude réside dans l’absence de données sur le lien entre les gens qui dépensent plus et ceux qui ne paient pas leur carte de crédit.

En octobre dernier, Option consommateurs a dévoilé un rapport de recherche sur les produits « Achetez maintenant, payez plus tard ». Conclusion majeure : il y a un important manque de connaissances et un grand besoin de littératie des consommateurs québécois au sujet du concept.

Consultez le rapport d’Option consommateurs