(Toronto) Les cas d’insolvabilité au Canada ont augmenté en mai par rapport à l’année dernière alors que l’inflation et les taux d’intérêt élevés continuent de frapper les entreprises et les consommateurs.

La Presse Canadienne

Les données du Bureau du surintendant des faillites montrent que le total des insolvabilités a augmenté de 19,2 % par rapport à mai 2023 et de 3,1 % par rapport à avril.

Les insolvabilités de consommateurs ont atteint 12 195 en mai, soit une augmentation de 3,4 % par rapport à avril et une hausse de 11,3 % par rapport à l’année dernière.

Les insolvabilités d’entreprises ont diminué par rapport à avril, tombant de 3,8 % à 530, mais ont été en hausse de 41,7 % par rapport à l’année dernière.

Certains secteurs ont cependant connu de fortes hausses, comme la construction où les 92 cas d’insolvabilité ont représenté une augmentation de 24,3 % par rapport à avril et de 109,1 % par rapport à mai de l’année dernière.

L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la restructuration affirme que les cas d’insolvabilité des consommateurs ont atteint leur volume le plus élevé depuis octobre 2019, tandis que les niveaux d’insolvabilité des entreprises d’une année à l’autre sont en hausse continue depuis deux ans et demi.

Au Québec et ailleurs

Au Québec, le total des dossiers d’insolvabilité a augmenté de 21,1 % par rapport à mai 2023 et de 7,2 % par rapport à avril.

Les insolvabilités de consommateurs ont atteint 3110 en mai, soit une augmentation de 8,4 % par rapport à avril et une hausse de 16 % par rapport à l’année dernière.

Les insolvabilités d’entreprises ont diminué par rapport à avril, tombant de 3,6 % à 325, mais ont été en hausse de 43,8 % par rapport à l’année dernière.

Le total des dossiers d’insolvabilité a augmenté en Ontario de 23,4 % par rapport à mai 2023, tandis que la progression a été de 7,4 % au Nouveau-Brunswick, de 8,4 % en Nouvelle-Écosse et de 8,5 % à l’Île-du-Prince-Édouard.