Train de vie

Avons-nous les moyens de racheter le chalet familial ?

Mathieu*, 53 ans, et Lucie*, 49 ans, sont mariés et parents de deux adolescents de 15 et 17 ans. Leur train de vie familial est très actif, mais géré de façon raisonnable en fonction de leur revenu, tout en prenant soin d’entretenir un bon bilan d’actifs et libre de dette. Leur prochain grand projet : racheter le chalet des parents âgés de Lucie pour le conserver dans le patrimoine familial, tout en continuant son usage partagé entre la famille immédiate et des locations occasionnelles à des amis et connaissances.