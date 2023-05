L’assurance voyage devrait faire partie des bagages dès lors qu’on sort de la province. Mais faut-il pour autant une armure capitonnée ?

Une question de gestion des risques

Depuis le début de 2022, Croix Bleue du Québec constate une hausse de 20 % du nombre de voyageurs qui souscrivent une assurance voyage par rapport à l’année prépandémique de 2019. « Il y a également 20 % plus de voyageurs qui achètent la garantie annulation ou interruption de voyage par rapport à 2019 », observe Josiane Cousineau, vice-présidente, marketing et expérience client.

La croissance est tout aussi marquée chez CAA-Québec. « En 2023, nous avons à ce jour environ 60 % d’augmentation des ventes (en nombre de contrats) comparativement à 2022, moment où les voyages et nos ventes d’assurance voyage ont repris », constate Nadia Goyette, directrice adjointe, assurance.

La demande est également en hausse pour l’assurance annulation et interruption de voyage, « soit en garantie seule ou en forfait », dit-elle.

On s’assure davantage, mais s’assure-t-on mieux ?

L’assurance voyage peut se résumer à ses trois principales composantes : l’assurance soins médicaux d’urgence, l’assurance annulation et interruption de voyage, et l’assurance bagages.

Voyons voir.

Assurance soins médicaux d’urgence

« En Floride, une nuit d’hospitalisation peut coûter entre 25 000 et 30 000 $ US », rappelle Josiane Cousineau, de Croix Bleue du Québec.

L’assurance soins médicaux d’urgence couvre tous les frais médicaux qui sont engagés à la suite d’une maladie subite ou d’une blessure durant le voyage. Pour nous, c’est l’assurance vraiment la plus importante à se procurer. Josiane Cousineau, vice-présidente, marketing et expérience client chez Croix Bleue du Québec

Bref, elle est indispensable.

Assurance annulation et interruption

Mais l’assurance annulation et interruption de voyage est-elle aussi essentielle ?

« L’assurance annulation va être nécessaire quand il y a des montants engagés qui sont non remboursables », soutient Nadia Goyette, de CAA-Québec.

On connaît le montant de cette perte potentielle. Il a été budgétisé et les sommes sont déjà en partie engagées ou réservées.

De son côté, « l’assurance interruption va couvrir une situation soudaine, inattendue, imprévue, qui se produit durant le voyage », décrit-elle.

Elle remboursera les frais associés à un retour urgent au pays – à la suite du décès d’un très proche parent, par exemple. Au contraire du coût du voyage, le prix d’un rapatriement est une inconnue. Pendant une virée touristique en Europe, le coût du vol de retour en urgence de la ville la plus proche peut être conséquent.

Mais ce risque est-il tolérable ?

L’assurance bagages

« L’assurance bagages couvre la perte ou le vol du bagage ou l’endommagement des biens durant le voyage, explique Josiane Cousineau. C’est une garantie qui gagne en popularité ces temps-ci. »

Chez CAA-Québec, par exemple, l’assurance verse jusqu’à 1500 $ pour des bagages perdus ou endommagés ou 500 $ pour le remplacement d’articles si les bagages sont en retard de plus de 10 heures.

« L’assurance bagages est rarement vendue seule, elle est souvent incluse dans l’assurance forfait. »

— Nadia Goyette, directrice adjointe, assurance chez CAA-Québec

Elle recommande de vérifier quelle couverture procure l’assurance habitation à l’égard des biens perdus ou volés.

« Si je suis couvert avec mon assurance habitation, je n’en ai peut-être pas besoin. »

L’assurance bagages rembourse les objets endommagés ou perdus, mais la question est de savoir si elle règle les problèmes et soulage les désagréments au moment où ils surviennent.

Les trois tranches indispensables ?

« L’assurance, c’est toujours une question de gestion des risques. Quel risque est-ce que je suis à l’aise de gérer moi-même ? Il y a une notion de gravité et d’occurrence », énonce le planificateur financier Felix Deschatelets, président d’Emma, un site de conseils et d’achat d’assurance vie en ligne. Il est justement en train d’ajouter l’assurance voyage à son offre.

« Je dois annuler mon voyage, j’ai un bagage qui a été volé : le niveau d’occurrence risque d’être un petit peu plus élevé qu’un problème de santé majeur dans un pays étranger », explique-t-il.

Se pose ensuite la question du coût potentiel lorsqu’un risque se concrétise.

« Un bagage volé, c’est plate, mais ce n’est quand même pas la fin du monde. Avoir besoin d’une opération dans un pays étranger, ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars et mettre en danger notre sécurité financière. Effectivement, il y a des protections plus importantes que d’autres au niveau de la gestion des risques. Et c’est là qu’il faut se poser une question en tant que voyageur et en tant que famille : qu’est-ce que j’ai envie de protéger, qu’est-ce que je suis capable de gérer ? »

À chacun de voir quelle est sa tolérance financière et émotive aux risques.

Comparer les assurances voyage

Est-ce que l’assurance voyage avec l’assurance collective de son employeur, sa carte de crédit, un assureur ou un agent de voyage se valent ?

« Je pense qu’il y a quand même une grande similitude entre les garanties proposées par les différentes compagnies, déclare Josiane Cousineau, de Croix Bleue du Québec. Mais il y a des éléments non négligeables, par rapport par exemple à la réputation d’une compagnie. »

Malheureusement, il faut les comparer dans le détail.

Ça vaut toujours la peine de magasiner et souvent, il y a des moyens de négocier avec les différentes compagnies. Félix Deschatelets, président d’Emma

Encore faut-il avoir un véritable interlocuteur.

« Quand on achète l’assurance voyage en ligne, on n’a pas accès à l’ensemble des conseils que les professionnels de l’autre côté de la plateforme sont en mesure de prodiguer », souligne-t-il.

« Si on achète en ligne, j’ai accès à l’information qui m’est présentée, il faut que je prenne le temps de la lire et de me renseigner. C’est un des points les plus limitants pour avoir accès à l’ensemble des économies potentielles. »

De son côté, Nadia Goyette, directrice adjointe, assurance chez CAA-Québec, recommande « d’avoir au moins deux prix ».

Une fois ces prix en main, « tout va dépendre des couvertures, dit-elle, tout va dépendre de l’assistance ».

Un cas Deux adultes de 40 ans, deux enfants de 7 et 10 ans

Vol Montréal-Paris aller-retour

Deux semaines (15 jours) – Départ le 19 août 2023, retour le 2 septembre

Billets pour 4 personnes : 5236 $ (prix en date du 26 avril 2023)

Adultes : 1378 $/billet

Enfants : 1240 $/billet

Bagages : valeur de 800 $ par personne

Les primes

Comment se comparent les prix de l’assurance voyage selon les sources ? Voici quelques primes obtenues auprès de divers fournisseurs pour le cas fictif du voyage de notre petite famille.

CAA-Québec (prix fournis par l’organisme) Forfait pour la famille (comprenant soins médicaux, annulation, interruption et bagages) : 519,92 $

Seulement l’assurance soins médicaux d’urgence pour la famille : 161,10 $

Croix Bleue (prix fournis par l’assureur) Assurance soins médicaux d’urgence : 111,24 $

Annulation et interruption considérant seulement le prix des billets d’avion : 233,90 $

Garantie bagages : 69,32 $

Total des trois couvertures : 414,46 $

Air Transat (prix en ligne lors de l’achat des billets d’avion) Assureur : Manuvie

Assurance voyage complète : 805,92 $

Assurance annulation et interruption seulement : 645,28 $

Soins médicaux d’urgence (moins de 60 ans), couverture familiale : 501,60 $

Agence de voyages Reid (prix fournis par l’agence) Assureur : Manuvie

Assurance voyage complète : 895,64 $

Annulation de voyage seulement : 686,70 $

Soins médicaux d’urgence seulement (moins de 60 ans) : 250,80 $

Expedia (prix en ligne lors de l’achat des billets d’avion) Assurance voyage (plan de protection) : 471,52 $

Assurance annulation seulement (remboursement jusqu’à 100 % des frais de réservation non remboursables) : 314,36 $

Desjardins Assurances (prix en ligne, pour un non-membre) Assurance voyage complète : 450 $

Soins de santé d’urgence : 121,74 $

Annulation ou modification de voyage : 367,98 $

Protection bagages : 100,96 $

Manuvie (prix en ligne) Assurance voyage complète : 809,32 $

Soins médicaux d’urgence seulement : 198,36 $

Annulation et interruption seulement : 459,76 $

Note : L’importance des protections varie selon les soumissions, ce que traduit généralement la hauteur des primes. La protection la plus importante, celle qui protège des risques financiers les plus élevés, est souvent la moins onéreuse. Chez Desjardins Assurances, par exemple, le forfait d’assurance voyage pour notre famille coûte 450 $. Lorsque les protections sont achetées indépendamment, les soins de santé d’urgence coûtent 121,74 $, l’annulation ou modification de voyage 367,98 $, et la protection bagages 100,96 $.

Une pleine valise de conseils

Un petit guide de voyage qui mentionne quelques points dignes d’intérêt

Minimum 1 million

« Il ne faut pas partir avec moins d’un million de dollars de couverture pour les soins médicaux d’urgence, si on va à l’étranger, surtout aux États-Unis », avise Nadia Goyette, de CAA-Québec.

Dans les prolongations des assurances collectives pour les employés retraités, « j’en ai déjà vu à 200 000 ou à 500 000 $ », dit-elle.

La qualité de l’assistance

On le sait, un accident n’arrive qu’aux autres. Mais si jamais vous étiez cet autre, la qualité de l’assistance en voyage peut faire une énorme différence.

« Assurez-vous d’avoir accès à une assistance 24 heures sur 24 et 365 jours par année qui peut prendre en charge les paiements avec les établissements de santé, insiste Nadia Goyette. Il y a même des assistances qui offrent un service de télémédecine virtuelle. »

La question se pose tout particulièrement pour les cartes de crédit et les assurances collectives au travail.

« Une bonne assistance va avoir un service multilingue avec des services d’interprète et de traduction, ajoute Nadia Goyette. Je pourrais être en Asie et pour savoir ce que les gens à l’hôpital me disent, j’ai besoin d’être assistée. »

Achetez l’assurance annulation sans (trop) tarder

La plupart des assureurs recommandent de ne pas tarder à acheter l’assurance voyage après l’achat des billets. L’assurance annulation et interruption de voyage pourrait ne plus être offerte si la date de départ est trop rapprochée.

« Auparavant, il n’y avait pas de délai à respecter, mais on a quand même revu notre politique en novembre 2022 et on a fixé une limite de temps », explique Josiane Cousineau, de Croix Bleue du Québec. « Les gens plus inquiets vont dire : “Je commence à avoir mal aux oreilles, je ne pourrai probablement pas faire mon voyage, je vais acheter une assurance annulation.” Il faut que l’assureur se protège aussi, c’est pourquoi on a mis un délai quand même raisonnable de 45 jours avant le départ. »

Dire la vérité sur son état de santé

« Il est important de bien connaître son état de santé et de dire la vérité », formule Josiane Cousineau. « Quelquefois, les gens veulent à tout prix voyager et cachent des choses sur leur état de santé, ce qui peut occasionner des situations désolantes par la suite. »

Les assurances voyage spécifient des exclusions plus ou moins complexes pour les problèmes de santé préexistants. La plupart exigent que la situation soit stable depuis au moins trois mois, selon l’âge. À vérifier avec attention.

« C’est important de le valider pour être sûr de bien cibler la date de départ quand on a connu une situation médicale. Une nouvelle médication, par exemple », recommande Nadia Goyette.

Au Canada aussi

Même un voyage dans une autre province canadienne nécessite quelques précautions.

« Les frais à débourser pour le transport en ambulance en Colombie-Britannique avoisinent 850 $ », illustre Josiane Cousineau.

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) va rembourser les soins médicaux à la hauteur de ce qu’elle paierait au Québec, l’autre partie est aux frais du voyageur. Josiane Cousineau, vice-présidente, marketing et expérience client chez Croix Bleue du Québec

Plusieurs assureurs offrent une assurance voyage spécifique pour le Canada, à coût moindre.

Une assurance annuelle

« Si plusieurs voyages sont prévus dans l’année, c’est vraiment avec l’assurance multivoyage qu’il y a des économies intéressantes à faire », observe Josiane Cousineau.

Chez CAA-Québec, par exemple, l’assurance soins médicaux d’urgence en plan annuel pour notre famille coûterait 213,56 $, contre 161,10 $ pour un seul voyage.

Dès qu’il y a deux voyages, cela devient plus avantageux de choisir une assurance voyage annuelle. Nadia Goyette, directrice adjointe, assurance chez CAA-Québec

En toute franchise

Chez plusieurs assureurs, il est possible de choisir une franchise d’importance variable pour faire baisser la prime de l’assurance soins médicaux d’urgence.

« Chez Croix Bleue, l’assuré a la possibilité de choisir un montant de franchise de 250 $, 500 $, 1500 $, 2500 $ ou 5000 $ », explique Josiane Cousineau.

C’est une mesure qui peut être intéressante lorsque les primes sont élevées – pour des voyageurs âgés et un voyage de longue durée, par exemple.

« Si j’ai une prime de 3000 $ à payer et que j’obtiens 25 ou 30 % de rabais, je ne cracherai pas sur une réduction de 800 ou 900 $ au moment où je contracte l’assurance, exprime Nadia Goyette. Mais je dois être prêt à prendre le risque de payer 2500 $ s’il m’arrive quelque chose. »

S’assurer avant de changer de tranche d’âge

La tarification des primes peut changer à certaines frontières d’âge : 60 ans, 65 ans, 70 ans.

Vous allez franchir une de ces cruciales étapes peu de temps avant votre voyage ?

« Achetez l’assurance voyage avant de changer de tranche d’âge », conseille Nadia Goyette. « Vous garantissez le tarif à votre âge actuel. »

S’assurer en groupe

Si vous partez à l’étranger avec un groupe de parents ou d’amis, il vaut peut-être la peine d’acheter l’assurance voyage en commun.

« En groupe, nécessairement, ça va coûter moins cher, affirme Félix Deschatelets, président d’Emma. L’assureur est content, il fait une transaction à plusieurs en un seul appel. Il va offrir des escomptes qui vont varier entre 5 et 10 %. »