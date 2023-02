Train de vie

Célibataire : ai-je assez d’argent pour prendre ma retraite ?

Lorsqu’on est célibataire et qu’on prévoit prendre sa retraite, il faut vraiment s’assurer qu’on aura suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins, parce qu’on ne pourra pas avoir de coup de pouce d’un conjoint en cas de pépin. Avec un bon contrôle de ses dépenses et de son épargne, c’est possible d’y arriver, et même d’avoir une tranquillité d’esprit.