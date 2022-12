Les sommes de 400 ou 600 $ versées au début de décembre ont surtout servi au paiement de factures courantes, révèle un sondage Léger obtenu par La Presse.

Le remboursement d’une dette est le deuxième usage parmi les plus fréquents. L’épargne et l’investissement sont particulièrement populaires chez les 18-34 ans (choix de 25 % des répondants, tandis que la moyenne est de 14 %), les hommes (17 % contre 11 % pour les femmes), les résidants de la région de Québec (20 %) et les hauts salariés (22 %).

Les données révèlent aussi que les francophones sont plus enclins (17 %) à se gâter ou à gâter leurs proches que ceux dont la langue maternelle n’est pas le français (8 %). Le don de charité, option choisie par 3 % de la population, n’est pas plus populaire chez les mieux nantis. Enfin, l’étude précise que la bonification du fonds d’urgence est bien moins populaire à Québec (8 %, alors que la moyenne provinciale est de 14 %) et parmi les 35-54 ans (9 %).