Train de vie

Un entrepreneur cherche conseil pour son épargne-retraite

Paul*, 50 ans, est un entrepreneur en services-conseils technologiques dont le revenu personnel et celui de sa femme permettent de soutenir un train de vie confortable avec leurs trois enfants au secondaire et à l’université. Mais, à une dizaine d’années de son projet de retraite, et de la possibilité de vendre son bloc d’actions de la PME qu’il dirige avec ses associés, Paul se préoccupe de l’absence d’actifs financiers autres que ces actions dans sa contribution au patrimoine familial.