Tant que le contexte macro ne changera pas, la position de leader de Quincaillerie Richelieu et la force de son bilan risquent de ne pas être appréciées à leur juste valeur, estime une analyse de la TD.

Richelieu ne fait plus l’unanimité

Richard Dufour La Presse

La TD a retiré vendredi sa suggestion d’achat sur le titre de Quincaillerie Richelieu.

Après avoir pris connaissance de la performance trimestrielle supérieure aux attentes publiée la veille par l’entreprise montréalaise, l’analyste Meaghen Annett juge que l’appréciation de l’action depuis un mois fait en sorte que l’évaluation actuelle ne justifie plus une recommandation d’achat.

Elle note que son avis pourrait changer advenant un repli du titre et souligne que tant que le contexte macro ne changera pas, la position de leader de Richelieu et la force de son bilan risquent de ne pas être appréciées à leur juste valeur et donc de limiter l’expansion du multiple d’évaluation.

Les deux autres analystes qui suivent Richelieu proposent toujours l’achat.

Marché Goodfood a perdu la recommandation de la Financière Banque Nationale en début de semaine. Ryan Li retire sa suggestion d’achat en soutenant que le contexte inflationniste et l’incertitude économique risquent d’affecter le consommateur et par conséquent l’exécution de la stratégie de l’épicier en ligne montréalais. Selon lui, le cours boursier demeurera sous pression tant que Goodfood ne montrera pas clairement une croissance des ventes (notamment la livraison sur demande) et une amélioration des marges.

Il ne reste plus qu’un seul analyste sur six qui propose l’achat de l’action.

La Scotia ne recommande désormais plus d’acheter des actions de Saputo et Metro. L’analyste George Doumet assure maintenant la couverture de ces deux titres en relève à sa collègue Patricia Baker qui part à la retraite. Dans le cas de Metro, George Doumet souligne que le marché reconnaît la constance de l’exécution chez l’épicier montréalais et que l’évaluation est juste. Pour Saputo, il estime aussi que le niveau de risque à prendre par opposition à une récompense potentielle est en ce moment en équilibre.

Le titre du fabricant montréalais d’enveloppes et de produits d’emballage Supremex vient d’être ajouté à la liste des meilleures idées d’investissement de la firme iA Marché des capitaux, alors que le titre de GDI, une autre entreprise montréalaise, est retiré de la liste. Lightspeed est la seule autre entreprise québécoise faisant partie de cette liste d’une quinzaine de titres.

Le titre de Supremex performe bien depuis le début de l’année, mais son multiple d’évaluation demeure très faible, est-il souligné. « Supremex est parvenu à transformer en moteur de croissance ses activités dans un secteur en déclin (les enveloppes) tout en restant actif du côté des acquisitions dans le secteur de l’emballage. »

Cascades a été ajoutée en milieu de semaine à la liste des meilleures idées de placement chez RBC dans le secteur des petites capitalisations au pays. Cette liste d’une vingtaine de titres comptait déjà deux autres entreprises québécoises : Transcontinental et OpSens. RBC estime que Cascades est appelée à bénéficier d’un vent de dos qui proviendra notamment de la force du dollar US et des dépenses de la période des fêtes qui devraient alimenter la demande pour les solutions d’emballage de l’entreprise de Kingsey Falls.

Sans grande surprise compte tenu du contexte économique actuel, il semble que la demande pour les repas prêts à cuisiner soit en chute, ce qui n’est pas de bon augure pour l’épicier en ligne Marché Goodfood. Un sondage de la firme Stifel/GMP a révélé cette semaine que 18 % des répondants abonnés à un service de repas prêts à cuisiner prévoient annuler leur abonnement au cours des 12 prochains mois.

Un dirigeant de GDI vient d’acheter pour un peu plus de 100 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans l’entretien d’immeubles. Le chef de la direction financière Stéphane Lavigne a acheté 2500 actions le 27 septembre. Son collègue responsable des services aux immeubles, Jocelyn Trottier, a de son côté acheté le 30 septembre un bloc de 700 actions.

Les titres québécois de Québecor, Transat, Goodfood, Lassonde, Logistec, Dorel, Banque Laurentienne, Héroux-Devtek, Haivision, CAE, Cogeco Communications, Lion, Senvest Capital et Velan ont tous atteint cette semaine un nouveau plancher des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. À l’opposé, Dollarama a touché un autre sommet cette semaine.

La Bourse de Toronto restera fermée lundi pour souligner le congé de l’Action de grâce au Canada. Les marchés américains seront ouverts.