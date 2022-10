Voyage, rénovations, investissement immobilier : la vie est un monde de possibilités et de désirs. Mais avant de se lancer dans de grands projets, il est important de s’assurer que son budget est équilibré.

Martine Letarte Collaboration spéciale

La situation

Hélène* et son conjoint Patrice* ont deux jeunes enfants avec lesquels ils veulent profiter de la vie. Cependant, le couple a acheté une maison en contractant un prêt hypothécaire et il a peu d’argent investi dans ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et dans ses comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). De plus, ils ont un régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour chaque enfant, mais ils ne sont pas allés chercher le maximum de subventions. Actuellement, avec l’inflation, le couple rembourse difficilement chaque mois ses cartes de crédit qui servent aux dépenses courantes.

La bonne nouvelle, c’est qu’Hélène a reçu 185 000 $ à la suite de la vente d’un bien en France. Elle a déjà plusieurs projets en tête : achat d’une voiture hybride et rénovations dans la maison cette année, alors que l’an prochain, ce sera un voyage familial en Europe.

« De plus, des gens me conseillent d’acheter un condo parce que la Bourse sera amenée à descendre, mais cela nous obligerait à aller chercher un autre prêt hypothécaire et un prêt pour l’auto, indique Hélène. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Je me demande s’il ne serait pas mieux de rembourser l’hypothèque qu’on a déjà, ou encore d’investir dans nos REER, CELI et REEE. Nous aimerions avoir une plus grande marge de manœuvre chaque mois et pouvoir nous appuyer sur un bon fonds d’urgence. »

Les chiffres Hélène Salaire annuel net : 29 400 $

REER : 34 000 $

CELI : 10 300 $

Voiture : valeur de 4000 $

Somme nette reçue à la suite de la vente d’un bien en France : 185 000 $ Patrice Salaire annuel net : 36 400 $

REER : 50 000 $

Voiture : valeur de 2500 $ En commun Maison : valeur de 268 000 $

Solde de l’hypothèque : 225 500 $ avec prime de la SCHL

Besoins en rénovations : 25 000 $

Équilibrer le budget

Pour analyser le cas d’Hélène et de Patrice, André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse, leur a demandé de lui fournir un budget détaillé. Cela lui a permis de réaliser que cette famille vivait au-dessus de ses moyens. « Ils ont environ 10 000 $ de dépenses par année de plus que leurs revenus, constate-t-il. C’est donc évident qu’ils ont de la difficulté à rembourser leurs cartes de crédit. »

Avant de penser à faire de grosses dépenses pour réaliser différents projets, André Lacasse conseille au couple d’équilibrer son budget. « C’est important, parce que sinon, les 185 000 $ finiront par passer à payer des dépenses courantes et on ne veut pas ça, souligne-t-il. On veut que le couple puisse réaliser de beaux projets avec cette somme... qui peut paraître élevée, mais qui peut quand même être dépensée très rapidement si on ne fait pas attention. »

C’est un peu plus de 800 $ de dépenses par mois qu’il faudrait supprimer, et le planificateur financier voit rapidement des éléments sur lesquels se pencher dans le budget du couple. Par exemple, leurs dépenses en téléphonie, câblodistribution et en internet sont de 3516 $ par année, ce qui fait presque 300 $ par mois.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse

« C’est beaucoup d’argent, affirme André Lacasse. Est-ce que ces éléments représentent à ce point une priorité pour eux ? Probablement qu’en réévaluant leurs besoins et en magasinant un peu, ils pourraient réduire ce poste budgétaire. »

Le couple paye aussi 3900 $ en assurance vie par année. « Ce montant me semble élevé, dit André Lacasse. Je conseille au couple de rencontrer un conseiller en sécurité financière pour refaire leur analyse de besoins en assurance vie pour s’assurer que leurs protections y correspondent. »

D’autres postes budgétaires pourraient aussi être évalués. Le planificateur met toutefois le couple en garde contre la voie facile qui serait de réduire leurs cotisations REER qui sont actuellement d’environ 8600 $ par année.

« Hélène et Patrice ont avantage à les maintenir parce que, bien sûr, ils n’ont pas de fonds de pension à leur travail, indique le planificateur financier. Mais aussi parce que ces cotisations réduisent leur revenu imposable, donc leur amènent un remboursement d’impôt, et viennent augmenter ce qu’ils obtiennent de différentes mesures sociales, par exemple en allocations familiales. »

S’habituer au nouveau train de vie

Pendant que le couple travaille à revoir ses dépenses pour rééquilibrer son budget, André Lacasse conseille à Hélène de déposer dans son CELI la somme maximum permise de ses 185 000 $.

Hélène et Patrice doivent prendre le temps de s’habituer à un nouveau train de vie et voir s’ils arrivent à bien gérer leur budget. Ce n’est pas quelque chose de facile, mais c’est la priorité. André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse

« Et le CELI, en raison de sa grande flexibilité pour les retraits, peut servir de fonds de prévoyance pour les aider à s’ajuster au début », ajoute-t-il.

Ensuite, le planificateur financier suggère au couple de se faire faire un plan de retraite avec l’aide de son conseiller financier. « Hélène et Patrice doivent savoir combien ils doivent mettre d’argent de côté chaque mois pour se préparer une retraite confortable, indique-t-il. Peut-être qu’ils ont accumulé du retard ces dernières années en raison de leurs dépenses trop élevées par rapport à leurs revenus. Si c’est le cas, ils pourraient prendre une partie du 185 000 $ et l’investir pour leur retraite. »

Établir ses priorités

Il sera ensuite le temps de faire des choix avec l’argent qu’il restera des 185 000 $. « Pour ce qui est de rembourser leur hypothèque ou d’acheter un autre condo, cela dépendra des priorités qu’ils établissent, indique M. Lacasse. Mais ils ne peuvent pas dire qu’il faut investir dans l’immobilier puisque la Bourse est appelée à baisser. On ne peut pas prédire l’avenir. Et acheter une autre propriété lorsqu’on a déjà de la difficulté à équilibrer son budget, c’est risqué. »

Il remarque toutefois que le voyage est important pour la famille. « Les rénovations sur la maison aussi, parce que cela viendra améliorer leur qualité de vie au quotidien et fera augmenter la valeur de leur maison. Pour ce qui est de la voiture neuve hybride, c’est à voir. Mais la bonne nouvelle, c’est que probablement que ce couple pourra réaliser plusieurs projets avec la somme d’argent qu’il a reçue s’il réussit à équilibrer son budget. »

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, les prénoms utilisés sont fictifs.