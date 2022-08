(Calgary) Azim Jeraj a annulé son abonnement au centre d’entraînement physique plus tôt cette année.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

Le résidant de 69 ans de Sherwood Park, en Alberta, souligne qu’il ne pouvait plus justifier les frais mensuels face à la hausse du coût de l’épicerie, des services publics et des médicaments sur ordonnance.

« Je me suis plutôt joint un groupe de cyclistes seniors. Je fais du vélo avec eux deux fois par semaine, et cela ne coûte rien, témoigne M. Jeraj. Vous trouvez des choses comme ça à faire. Vous cherchez constamment des choses qui ne coûtent pas très cher. »

Comme tous les autres groupes d’âge en ce moment, les aînés canadiens sont obligés de faire des choix difficiles en supprimant les fioritures et les petits plus face aux taux d’inflation les plus élevés depuis près de 40 ans.

Cependant, les personnes âgées font également face à un défi unique dont on parle moins : l’isolement social accru qui, selon les experts, se produit souvent en raison d’une inflation élevée.

Selon Statistique Canada, 27,9 % des aînés canadiens en 2017-2018 vivaient seuls, comparativement à 14 % de la population générale.

Les médecins savent que le maintien de relations et d’une activité sociale joue un rôle important dans la santé mentale et physique de ce groupe d’âge. L’isolement social chez les personnes âgées a été lié à une détresse émotionnelle accrue, à la prévalence de la dépression, à l’augmentation des chutes, à l’utilisation des services de santé et de soutien, et même à des décès prématurés.

Se déplacer coûte de l’argent, même s’il s’agit simplement de rencontrer des amis autour d’un café, de se rendre en voiture à un service religieux ou de prendre le bus pour aller à un cours d’entraînement physique.

« Les gens ne pensent pas que l’isolement social est lié à des coûts inflationnistes. Nous pensons immédiatement que les gens ne pourront pas acheter de la nourriture, se loger, prendre leurs médicaments », précise Laura Tamblyn Watts, présidente-directrice générale de CanAge, un organisme national de défense des aînés. « Mais vous devez être connecté d’une manière ou d’une autre, et il y a des coûts de connexion. »

Les prix montent, mais pas les revenus

De nombreux aînés canadiens vivent de pensions fixes ou dépendent de prestations gouvernementales comme le Régime de pensions du Canada qui, avec son ajustement annuel en janvier pour tenir compte de l’inflation, n’a pas rattrapé les récentes augmentations vertigineuses du coût de la vie.

Les personnes âgées s’inquiètent également pour leurs portefeuilles d’investissement, car l’inflation pèse sur le marché boursier. Pour celles qui ont misé sur la valeur nette de leur maison pour soutenir leur retraite, la hausse des taux d’intérêt et son effet sur le marché du logement sont une réelle préoccupation.

« Beaucoup d’aînés que nous voyons sont dans cette crise. Leurs investissements ou leur pension n’ont pas augmenté, leurs prestations gouvernementales pourraient éventuellement augmenter, mais en ce moment, ils attendent dans les limbes, et les prix de tout ont augmenté », souligne Larry Mathieson, directeur général du Kerby Centre, un organisme sans but lucratif qui offre des programmes et des services aux personnes âgées de Calgary et de Medicine Hat. « C’est un énorme problème. »

L’isolement social fait partie de « l’effet descendant de l’inflation », selon Mme Tamblyn Watts. Si les aînés n’ont pas les moyens d’accéder à l’internet, ils ne peuvent pas se connecter avec leur famille via Zoom ou FaceTime. S’ils n’ont pas les moyens d’acheter des prothèses auditives ou des lunettes, ils ont moins de capacité à interagir avec le monde. Et si les jeunes générations sont occupées à faire des heures supplémentaires, elles sont moins susceptibles de pouvoir surveiller leur mère et leur père.

« Il y aura davantage de personnes vivant seules à la maison, sans soutien et isolées », ajoute Mme Tamblyn Watts.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Azim Jeraj dans sa maison de Sherwood Park, en Alberta

Pour sa part, M. Jeraj s’estime chanceux. Il est marié, il conduit toujours, et lui et sa femme ont fait un effort conscient de rester actifs et connectés grâce à des activités peu coûteuses comme faire de longues promenades et recevoir des amis à la maison.

Il sait cependant que beaucoup de ses pairs n’ont pas cette chance.

« J’ai des parents qui vivent seuls, et le coût pour eux est un gros problème. Même la mobilité, car ils ne peuvent pas conduire à cause de leur âge et de leur état de santé », déplore M. Jeraj.

« L’isolement social est une très grande chose. Cela les affecte mentalement », conclut-il.