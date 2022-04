(Montréal) Il reste seulement deux semaines aux contribuables pour envoyer leur déclaration d’impôt. Selon l’Agence du revenu du Canada, déjà plus de 13 millions de déclarations de revenus ont été reçues à ce jour, mais on s’attend à en recevoir davantage au cours des prochains jours.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

Le porte-parole de l’Agence du revenu du Canada, Karl-Philip Marchand-Giguère, affirme qu’il s’agit de délais normaux. Il indique qu’il reste un peu plus du deux tiers des déclarations fédérales à obtenir.

Cette année, les contribuables ont jusqu’au 2 mai 2022 pour envoyer leur déclaration de revenus puisque le 30 avril est un samedi. L’échéance est le 15 juin pour les travailleurs autonomes.

La date limite pour payer ses impôts est le 2 mai 2022.

M. Marchand-Giguère souligne qu’il est important de remettre sa déclaration avant la date limite pour éviter des délais dans les prestations ou dans les remboursements auxquels les gens ont droit. « Plus elle est remise rapidement, plus elle est traitée rapidement avant le grand volume final. On peut s’attendre à recevoir des remboursements plus rapidement si on la soumet en amont », dit-il.

Les personnes qui ont reçu des paiements relatifs à la COVID-19 d’un gouvernement fédéral, provincial, ou territorial, comme la prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), ou la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA), devraient avoir reçu un feuillet de renseignement T4A comprenant des instructions sur la façon de déclarer ces montants. « Il est très important de les ajouter à ses revenus imposables », indique M. Marchand Giguère.

Par ailleurs, la déclaration des dépenses de travail à domicile est de retour pour une deuxième année. Il existe une méthode à taux fixe, qui consiste à faire une déduction jusqu’à 500 $. L’an dernier le montant maximum était de 400 $.

« C’est plus facile pour ceux qui n’ont pas la capacité de faire la méthode longue, où il y a un calcul de pied carré qui doit être fait et plusieurs documents doivent être fournis pour prouver l’utilisation à la maison », indique le porte-parole.

Il rappelle que les gens qui sont admissibles peuvent demander l’aide du Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles, un programme conjoint avec Revenu Québec. « On peut recevoir de l’aide pour préparer sa déclaration, pour la soumettre et savoir à quel crédit on a le droit », informe Karl-Philip Marchand Giguère.

Il invite la population à appeler à l’Agence du revenu du Canada pour toutes questions. Des heures d’ouverture ont été ajoutées le samedi. On peut téléphoner au 1 (800) 959-8281 du lundi au vendredi de 8 h à 20 ainsi que le samedi de 9 h à 17 h.