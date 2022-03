Il y a environ un an, Matt Brownlow a commencé à placer toutes ses dépenses sur une carte de crédit Tangerine avec remise en argent, afin de tirer le meilleur parti possible de son programme de récompenses. Il paie le solde de sa carte à la fin de chaque mois.

Leah Goleb La Presse Canadienne

Le courtier en hypothèques de 33 ans, qui travaille pour Mission35 Mortgages à Burlington, en Ontario, a abandonné sa précédente carte de points le Choix du Président au profit d’une carte qui offre des remises en argent, afin de pouvoir utiliser ses récompenses pour des gâteries.

« Si j’économise pour quelque chose, je peux mettre l’argent des remises de côté. Avec Tangerine, c’est génial, car cela peut être versé dans un compte d’épargne distinct. Le mois dernier, j’ai acheté un robot culinaire avec cet argent, parce que je m’étais intéressé à un modèle en particulier », a-t-il expliqué.

« J’ai également utilisé cet argent pour le mettre sur mon compte (de courtage en ligne) Questrade. Je le dépose seulement quand il atteint un certain montant. […] Je peux le mettre dans un fonds négocié en bourse et regarder cet argent fructifier beaucoup plus vite. »

Parmi les titulaires de cartes de crédit, 78 % déclarent utiliser le plus souvent une carte qui offre une sorte de récompense, selon un rapport sur les tendances de la monnaie numérique en 2021 récemment publié par Ratehub.ca. Les cartes avec des remises en argent se sont révélées les plus populaires (54 %), suivies par celles qui offrent du crédit en magasin (25 %) et des cartes de voyage (23 %).

« Les offres de remise en argent n’ont jamais été aussi attrayantes au Canada qu’elles le sont maintenant, et il n’y a jamais eu autant de personnes à la recherche de cartes de crédit avec remises en argent », a observé le directeur général des services bancaires courants chez Ratehub.ca, Mikael Castaldo.

« (Elles sont) attrayantes pour un usage quotidien, car on peut gagner une somme importante en espèces au fil du temps, surtout si on utilise régulièrement sa carte pour payer des articles spécifiques ou des factures récurrentes. »

M. Brownlow, qui a récemment passé huit mois à faire des rénovations domiciliaires, a personnalisé les catégories des dépenses de sa carte Tangerine pour tirer le meilleur parti de ses achats pour la rénovation, l’ameublement et l’épicerie.

La carte offre une remise en argent de 2,0 % dans trois catégories de son choix – les autres options comprennent notamment les restaurants, l’essence et le stationnement – et toutes les autres dépenses obtiennent une remise en argent de 0,5 %. Les remises en argent sont déposées dans son compte d’épargne Tangerine. Les titulaires de carte sans compte bancaire chez Tangerine bénéficient de la remise plus élevée sur deux catégories au lieu de trois, avec une remise en argent directement sur leur compte de carte de crédit.

Taux de rendement « extrêmement clair »

Les remises en argent dans d’autres institutions financières suivent divers modèles, qu’il s’agisse d’un système de points qui comprend des options de remise en argent ou de partenariats avec des chaînes de stations-service ou d’épicerie précises offrant des récompenses plus élevées que le niveau de référence.

Les récompenses de remise en argent directes permettent de maximiser les économies d’une manière que les points ne le permettent pas, a souligné M. Castaldo.

« Vous pouvez le configurer pour que votre remise en argent soit automatiquement versée dans votre compte d’épargne ou de chèques et traiter cela comme un autre avantage d’épargne. »

Les remises en argent sont également intéressantes en raison de leur simplicité.

« Le taux de rendement obtenu est extrêmement clair par rapport à certains de ces programmes de points qui peuvent être alambiqués. Et cette transparence semble résonner chez beaucoup de gens », a-t-il souligné.

Un autre avantage qu’elles ont, en particulier par rapport aux cartes à points, est qu’on obtient une récompense au dollar près. En comparaison, les gens n’utilisent pas toujours tous leurs points dans d’autres types de cartes de récompense.

« C’est plutôt excitant pour beaucoup de gens parce qu’ils ne se retrouvent pas avec ce nombre de points gênant qu’ils n’utilisent jamais à la fin de l’année », a-t-il observé.

L’inconvénient, par rapport aux autres cartes de récompenses, est que ceux qui maximisent leurs points sur une carte de points obtiennent généralement plus de valeur qu’avec une carte de remise en argent.

Cela survient parce que les institutions financières qui contrôlent la valeur des points tiennent pour acquis que les utilisateurs ne dépensent pas tous leurs points, a-t-il expliqué.

« (Les gens) ont cet énorme solde de points qu’ils conservent dans leurs livres chaque année afin qu’ils puissent se permettre d’être plus généreux en sachant que les gens ne vont pas toujours l’utiliser. Avec les remises en argent, en revanche, les gens réduisent presque toujours leur solde jusqu’au dernier dollar chaque année. »

Pour les Canadiens qui souhaitent s’inscrire à une carte de remise en argent, M. Castaldo recommande de toujours lire les petits caractères.

« De nombreuses cartes de crédit peuvent avoir des offres de bienvenue intéressantes, mais ces offres disparaîtront après six mois », a-t-il noté.

La meilleure façon d’en avoir « pour son argent », ajoute-t-il, est d’aller en ligne et de lire les détails propres à chaque carte.

Les conclusions de Ratehub s’appuient sur un sondage en ligne réalisé auprès de 1527 Canadiens, réalisé entre le 20 et le 22 août 2021, à l’aide d’un panel en ligne de la firme Léger.