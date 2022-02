Et vous, combien avez-vous dans votre CELI ?

Paradis fiscal à la portée de tous pour les uns, facteur aggravant des inégalités pour d’autres ; le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) reste l’ami des investisseurs qui cherchent à minimiser leur facture d’impôt. Jusqu’à quel point est-il populaire auprès des Canadiens ? Combien trouve-t-on dans les CELI les mieux garnis des Québécois ?

André Dubuc La Presse

Le détenteur d’un CELI au Québec y a accumulé en moyenne la somme de 28 940 $ en date du 31 décembre 2019. Il s’agit des chiffres les plus récents traités par Statistique Canada à partir des données de l’Agence du revenu du Canada. Les chiffres de 2020 devraient sortir sous peu.

Mis en œuvre en 2009, le CELI est un outil d’épargne à l’abri de l’impôt. Les cotisations sont non déductibles d’impôt, mais les retraits sont non imposables, contrairement au régime enregistré d’épargne retraite (REER). Les droits de cotisation sont cumulatifs et les fonds retirés dans l’année courante viennent accroître les droits de cotisation d’une année subséquente.

Constat étonnant, selon un conseiller financier à qui nous avons soumis les données, les Québécois ont plus d’argent dans le CELI que les Canadiens en moyenne.

« Ça me surprend, car on entend souvent que le Québécois est plus pauvre que l’Ontarien ou que les Canadiens de l’Ouest », dit Sylvain Lapointe, courtier en valeurs mobilières rattaché à Valeurs mobilières Peak. Son bureau principal est situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Toutefois, l’écart entre les moyennes québécoise et canadienne est en train de s’effacer. Depuis 2016, le solde moyen du CELI au Canada progresse plus rapidement qu’au Québec, observe M. Lapointe, sans pouvoir avancer une explication.

Fin 2015, le Québécois avait en moyenne 19 040 $, comparativement à 18 070 $ pour le Canadien, un écart de 870 $. Cinq ans plus tard, fin 2019, l’écart est tombé à 210 $. Le participant du Québec a 28 940 $ dans son CELI et celui du Canada, 28 730 $.

Deux extrêmes

Cela dit, la moyenne québécoise de 28 940 $ cache de grands écarts entre le solde des comptes.

Ainsi, 30 % des détenteurs de CELI, ou 825 000 contribuables, y ont accumulé moins de 4340 $. À l’autre bout du spectre, 275 000 Québécois ont un solde supérieur à 71 000 $.

Dix ans après la création du CELI, 4 Québécois de 18 ans et plus sur 10 ont ouvert ce type de compte, une proportion identique aux Canadiens.

Le produit gagne en popularité. En 2015, l’année de son 5e anniversaire, seulement le tiers des adultes au Québec avait ouvert un CELI.

Collectivement, les Québécois ont mis de côté 80 milliards dans leur CELI, soit 23,3 % du total canadien de 343 milliards.