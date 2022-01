Train de vie

Acheter un immeuble pour faire un don de charité ?

« Peut-être pouvez-vous m’aider, a écrit Suzanne. Nous aimerions acheter un édifice afin de loger des gens avec des problèmes de santé mentale. Nos investissements ont vraiment bien fait et pour nous, ce serait une façon de redonner aux plus vulnérables. L’édifice serait pris en charge par un organisme à but non lucratif. Nous donnerions 500 000 $ et nous pensons pouvoir trouver un quadruplex autour de 1 000 000 $. Je pense à tout le côté fiscal. » Ils n’étaient pas riches, pourtant, a révélé la conversation téléphonique qui a suivi.