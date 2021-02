Si vous n’êtes pas trop frileux et que vous êtes prêt à baisser le chauffage lorsque le mercure dégringole, la « tarification dynamique » d’Hydro-Québec permet des économies additionnelles sur votre facture d’électricité. Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Marie-Eve Fournier

La Presse

Hydro-Québec a proposé à des milliers de clients, l’automne dernier, deux façons de réduire leur facture d’électricité en modifiant leur comportement pendant les périodes de pointe.

En tout, 60 000 volontaires ont adhéré à l’une ou l’autre des options offertes.

La première, baptisée tarif Flex D, permet aux clients de profiter tout l’hiver d’un tarif réduit (de 30 % sur la première tranche de 40 kilowattheures et de 22 % sur le reste de l’énergie). Mais quand il y a une forte demande pour l’électricité, attention, le coût du kilowattheure (kWh) grimpe à 50 ¢ d’un coup. C’est beaucoup plus que le tarif de base moyen de 7,3 ¢.

« Le tarif Flex offre de plus grandes possibilités d’économies, mais si on ne fait pas attention, ça peut nous coûter plus cher », souligne le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

J’ai préféré tester l’option de crédit hivernal qui donne un rabais lorsque la consommation d’électricité est réduite pendant les périodes de pointe. Avec cette formule, aucun risque de payer plus cher. C’est rassurant. D’ailleurs, c’est l’offre qui a suscité le plus d’intérêt ; elle a rallié 87 % des clients intéressés par les avantages potentiels de la « tarification dynamique ».

Pour calculer le montant du rabais (crédit), Hydro-Québec évalue la quantité de kilowattheures non consommés par rapport à la consommation habituelle. Chacun donne droit à un crédit de 50 ¢.

Bien lire les astuces

C’est le 16 décembre que j’ai pu tester le système pour la première fois. Sachant que l’évènement de pointe débutait à 16 h, je n’ai pas pris de risque et j’ai baissé le chauffage vers 15 h 30. En hiver, le chauffage représente 80 % de notre facture d’électricité. Première erreur ! Il faut attendre qu’il soit au moins 16 h pour toucher à ses thermostats. C’est l’un des conseils que j’ai lus le lendemain, sur le site d’Hydro-Québec, tout en découvrant l’ampleur de mon rabais : 1,74 $.

Inutile de vous dire qu’à 18 h, au moment de se mettre à table, il ne faisait plus très chaud dans la maisonnée. Disons que l’idée de mettre une tuque pour finir mon assiette m’a traversé l’esprit.

Encore une fois, j’aurais dû lire l’astuce d’Hydro-Québec pour améliorer son confort : « Augmenter la température de consigne de tous les thermostats de 1 à 3 °C environ deux heures avant un évènement de pointe permet de préserver un certain confort pendant l’évènement. »

Instinctivement, on pourrait croire que surchauffer tout l’après-midi annulerait l’économie espérée à l’heure du souper. Mais non ! Le déplacement de la consommation procure des économies. Parce qu’on paie 7,3 ¢ le kilowattheure l’après-midi et qu’on économise 50 ¢ le kilowattheure après 16 h, explique M. Bouchard, d’Hydro-Québec.

Bref, mieux vaut lire attentivement les conseils et faire quelques tests. À la limite, c’est comme un jeu, car le résultat de nos efforts est rapidement affiché en ligne. Les fois suivantes, j’ai épargné 1,07 $, 2,09 $, 3,32 $, 1,41 $… À peine de quoi payer une tournée de tisane pour se réchauffer, direz-vous.

L’équivalent d’un mois d’été gratuit

Mais pour être honnête, il faut mettre ces petits montants dans leur contexte. À combien s’élève notre facture quotidienne d’électricité, en plein hiver ? Dans mon cas, c’est 10,36 $ par jour (moyenne des 31 derniers jours). Ça change la perspective. Le programme de crédit hivernal m’a procuré des économies de 10 à 30 %. Ce n’est pas peu.

Jusqu’ici, les clients qui ont opté pour le crédit hivernal ont reçu 38 $ de crédit en moyenne pour 20 évènements de pointe (1,90 $ chacun). Hydro-Québec s’attend à ce qu’il y ait une trentaine d’occasions d’économiser dans l’hiver, ce qui nous amène à environ 60 $ d’économies. Il est trop tôt pour estimer les économies réalisées par les clients inscrits au tarif Flex D. Mais l’an dernier, alors que 20 000 Québécois avaient été invités à tester la nouvelle tarification dynamique, le montant s’est élevé à 62 $.

L’hiver prochain, Hydro-Québec souhaite que 90 000 clients s’inscrivent à ses offres. Si vous n’êtes pas invité, vous pouvez faire les premiers pas et vous inscrire sur une « liste d’intérêt » en ligne.

Ce n’est évidemment pas possible pour tout le monde de modifier ses habitudes, de retarder l’heure du bain des enfants, par exemple. Mais si votre situation le permet, que vous pouvez démarrer le lave-vaisselle en soirée, tentez le coup.

Si ça se trouve, 60 $, c’est l’équivalent d’un mois d’électricité gratuite en plein été.

