Haivision et Guru sont les deux titres québécois ayant enregistré les pires performances au TSX durant le mois de février.

Les gagnants et les perdants de février

Richard Dufour

La Presse

Les investisseurs n’ont pas été tendres en février envers deux entreprises québécoises nouvellement inscrites à la Bourse de Toronto.

Haivision (- 25 %) et Guru (- 21 %) sont les deux titres québécois ayant enregistré les pires performances au TSX durant le mois.

Innergex (- 18 %), Xebec (- 17 %), Boralex (- 12 %) et Neptune (- 12 %) sont d’autres grands perdants des quatre dernières semaines au Québec.

Chez les gagnants de février, soulignons PyroGenesis (+ 120 %), Uni-Sélect (+ 55 %), Sportscene/La Cage (+ 48 %) et Theratechnologies (+ 46 %).

* * *

La Banque Nationale a gagné deux nouveaux adeptes après avoir présenté de forts résultats de début d’exercice en milieu de semaine. Lemar Persaud, de Cormark, et Sohrab Movahedi, de la BMO, recommandent désormais d’acheter le titre de l’institution bancaire. Sohrab Movahedi aime les perspectives et croit que le titre de la Nationale renferme le plus fort potentiel de rendement parmi toutes les banques canadiennes pour la prochaine année. Ils sont maintenant 5 analystes sur 11 à en suggérer l’achat.

* * *

Boralex a obtenu trois nouvelles recommandations d’achat après la publication de ses résultats, jeudi. Mark Jarvi, de la CIBC, Naji Baydoun, de l’Industrielle Alliance, et Rupert Merer, de la Financière Banque Nationale, proposent tous dorénavant d’acheter le titre. « On pourrait voir un regain d’intérêt parce qu’il s’agit d’un titre du secteur de l’énergie renouvelable ayant de belles [occasions] de croissance et dont les activités ne sont pas exposées à des contrats risqués », souligne Rupert Merer.

* * *

Les investisseurs ont poussé cette semaine les titres de chacune des six grandes banques canadiennes à leur plus haut niveau des 52 dernières semaines.

* * *

La TD s’est rangée derrière Savaria en début de semaine. L’analyste Derek Lessard recommande depuis mardi l’achat de l’action de l’entreprise de Laval spécialisée dans l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. À ses yeux, la récente acquisition de l’entreprise suédoise Handicare est une transaction stratégique transformationnelle pouvant dégager des synergies potentielles significatives dont les effets ne sont pas escomptés dans le cours boursier.

* * *

GDI a trouvé un nouvel admirateur à la Scotia. L’analyste Michael Doumet a lancé en début de semaine sa couverture officielle des activités du fournisseur montréalais de services d’entretien d’immeuble en proposant l’achat de l’action. « GDI est dans un secteur rempli d’[occasions] de croissance attrayantes. » Il souligne aussi que la pandémie est un vent de dos important pour l’industrie de l’entretien. « En raison des risques persistants (c’est-à-dire les variants) et de l’impact psychologique de la pandémie, des services de nettoyage et de désinfection renforcés seront intégrés dans les attentes des gens dans le futur. »

* * *

Lightspeed a reçu l’appui de RBC en début de semaine. L’analyste Paul Treiber suggère depuis lundi d’acheter l’action du fournisseur montréalais de solutions commerciales infonuagiques pour quatre principales raisons : la réouverture des commerces de détail, le déploiement de nouveaux services à valeur ajoutée, le potentiel de création de valeur d’éventuelles acquisitions et la valeur apportée par l’envergure grandissante de la plateforme de Lightspeed.

* * *

L’analyste Brian Morrison, de la TD, continue de recommander l’achat de l’action de Gildan, mais a retiré vendredi le nom du fabricant montréalais de t-shirts et de chaussettes de la courte liste des titres les plus chaudement recommandés par la TD, c’est-à-dire l’« Action Buy List ». Sa décision est essentiellement liée à la récente appréciation du cours boursier.

* * *

Le PDG de Bombardier, Éric Martel, a un rendez-vous important avec les marchés cette semaine. C’est même un « moment décisif » pour l’avenir de Bombardier en tant qu’entreprise publique, selon un expert. À lire dans La Presse+ de lundi.

* * *

Les titres québécois de Gildan, de Savaria, de 5N Plus, de Goodfellow et de la Banque Nationale ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines en Bourse.

* * *

Cette rubrique prend une pause d’une semaine pour la relâche. De retour le 14 mars.