Train de vie

Retraite hâtive ? Mais à quel prix…

Les conjoints Alain*, 48 ans, et Josée*, 39 ans, nourrissent le projet d’une retraite de leur emploi respectif dans cinq ans ou six ans. C’est à ce moment que leur enfant terminerait ses études secondaires, ce qui pourrait influencer leur autre projet d’un possible déménagement familial à l’étranger.