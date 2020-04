Des réponses à vos questions: Québécois à l’étranger, congé parental et PCU

Alors que les mesures changent selon l’évolution de la crise, nous vous aidons à y voir plus clair en répondant à vos questions. Aujourd’hui, que se passe-t-il quand les prestations parentales sont terminées et qu’on est mis à pied ? Est-ce qu’un travailleur saisonnier a droit à la PCU, finalement ? Et qu’en est-il d’un Québécois qui habitait à l’étranger avant de revenir à cause de la crise ?