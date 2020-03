Les six principales banques canadiennes offrent des sursis de paiement

Les six plus grandes banques du Canada emboîtent le pas au Mouvement Desjardins et annoncent qu’elles offriront des sursis de paiement à leurs clients qui subissent les conséquences financières de la pandémie de la COVID-19. Des banques annoncent également la fermeture de succursales.