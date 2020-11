Train de vie

Six mois pour ajuster le tir

Les chiffres REER : 175 000 $ CELI : 57 000 $ Épargne non enregistrée : 10 000 $ Total des cotisations au RRQ : 55 325 $ Maison payée : valeur de 362 000 $ (évaluation municipale de la maison et du terrain) Taxes municipale et scolaire annuelles : 3151 $ Revenu d’emploi annuel : 80 000 $, soit environ 53 000 $ net