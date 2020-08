L’investisseur avisé: gagnants et perdants d’août

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour

La Presse

Avec une seule séance boursière encore à venir en août, le moment est opportun pour jeter un œil sur les étoiles et les traînards du mois au Québec.

Le titre de Produits forestiers Résolu affiche une hausse de 68 %, Pages Jaunes montre une progression qui frôle 50 %, alors que GDI a grimpé de 25 %.

Lightspeed (+ 22 %), BRP (+ 21 %) et TVA (+ 20 %) ont aussi traversé un bon mois d’août. La performance d’Air Canada (+ 19 %) et de MTY (+ 18 %) est aussi très intéressante. Du côté des « penny stocks », D-Box a gagné 330 % depuis la fin de juillet.

Chez les perdants, signalons Exfo (- 13 %), Bombardier (- 12 %) et Cominar (- 10 %).

***

La spéculation sur IPL est essentiellement terminée. L’action du fabricant québécois de produits d’emballage et de contenants en plastique rigide est redescendue à près de 10 $ vendredi après être montée jusqu’à 10,44 $ plus tôt ce mois-ci dans la perspective d’une éventuelle offre concurrente supérieure à celle de 10 $ par action présentée par Madison à la fin de juillet.

BMO avait été mandatée pour briguer des offres concurrentes et IPL a confirmé vendredi l’expiration de la période de sollicitation. Certains investisseurs croyaient à une possible surenchère, puisque le PDG d’IPL avait parlé d’un intérêt « plus fort qu’anticipé », il y a deux semaines, lors d’une conférence téléphonique organisée en marge des résultats trimestriels.

Pour finir, BMO a communiqué avec 57 acquéreurs potentiels et 14 d’entre eux ont signé une entente de confidentialité pour avoir accès à des renseignements inconnus du public. Ils ont tous fait savoir qu’ils ne souhaitaient plus aller de l’avant.

***

BRP a gagné un admirateur vendredi au lendemain de la présentation de ses résultats trimestriels. Brian Morrison, de la TD, recommande désormais l’achat de l’action du fabricant de véhicules récréatifs de Valcourt. Malgré le rebond du titre, il recommande maintenant d’acheter le titre en raison notamment de l’amélioration de la prévisibilité des bénéfices à court terme, de la croissance anticipée et de la capacité à bientôt recommencer à récompenser les actionnaires en ramenant, par exemple, le versement d’un dividende.

***

Valeurs mobilières Desjardins a modifié en milieu de semaine sa recommandation sur le titre de la Banque Royale. Après avoir pris connaissance des plus récents résultats trimestriels, Doug Young suggère dorénavant l’achat de l’action de la plus grande banque au pays.

***

Les titres du Canadien National, de Lightspeed, GDI, Dorel et Quincaillerie Richelieu ont tous touché cette semaine un sommet de la dernière année en Bourse.

***

L’investisseur Warren Buffett — possiblement le plus grand de tous les temps — fête ses 90 ans ce dimanche. Il est né le 30 août 1930, 10 mois après le krach boursier d’octobre 1929 marquant le début de la Grande Dépression.

***

La valeur des actions d’Apple et de Tesla sera substantiellement moindre à compter de lundi matin. Les titres de ces deux entreprises feront l’objet d’un fractionnement à raison de quatre pour un dans le cas d’Apple, de cinq pour un pour Tesla.

***

La Presse a demandé à des experts un éclairage sur le marché boursier pour tenter d’aider ses lecteurs dans la recherche de leurs prochains placements. À lire dans La Presse+ de lundi.