Billets d'avion: 4200$ pour avoir inversé prénoms et noms de famille

Une erreur d'inattention a coûté cher à une famille de Laval. C'est au moment d'enregistrer les bagages au comptoir d'Air Canada, à l'aéroport Montréal-Trudeau, que Geneviève Nadon a appris que ses deux enfants ne pourraient pas monter à bord du vol à destination de Londres... Les noms de famille et prénoms étaient inversés sur leur billet.

L'erreur s'est produite lorsque Geneviève Nadon a acheté ses quatre billets d'avion sur le site de voyage de la Banque Royale (RBC). En remplissant le formulaire en ligne, elle a inscrit dans les mauvaises cases les noms et prénoms de ses deux enfants. Ce n'est que cinq mois plus tard, le jour du départ, qu'elle a découvert avec angoisse cette faute d'inattention.

« C'était vraiment très stressant, raconte la mère de famille. La représentante d'Air Canada a dit qu'elle ne pouvait pas corriger les noms dans l'ordinateur, parce que c'était un billet vendu par Lufthansa mais exploité par Air Canada. »

Avec l'aide de son conjoint, Geneviève Nadon a tenté par tous les moyens de faire corriger l'inversion des noms et prénoms auprès de la RBC, de Lufthansa et d'Air Canada. Sans succès. La famille a eu alors deux options : soit elle achetait deux nouveaux billets au tarif du jour, soit elle ne partait pas. Comme l'avion était sur le point de décoller, Geneviève Nadon s'est résignée à payer 3000 $ pour deux nouveaux billets aller simple seulement, plus 440 $ de frais d'annulation réclamés par Lufthansa pour lui rembourser les deux billets inutilisables (payés 2100 $).