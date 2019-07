Vol de données chez Desjardins: la vision de trois anciens présidents

Mme Leroux croit que les entreprises doivent être de plus en plus vigilantes face aux risques de cyberattaques et de fuites de données. « Certains pays sont spécialisés dans les cyberattaques. Ils sont de plus en plus sophistiqués pour avoir des accès aux données. »

« Désuet », le numéro d'assurance social

Alban D'Amours souhaiterait voir disparaître le numéro d'assurances, qui est « désuet », selon lui. « Il est grand temps qu'on se dote d'outils modernes », dit-il. Il suggère que le Canada s'inspire de pays qui fonctionnent avec des cartes d'identité, plutôt qu'avec un numéro.

Monique Leroux abonde aussi dans ce sens. « C'est dépassé, dit-elle. La technologie a avancé, mais on a gardé le numéro d'assurance social presque à l'âge de pierre. »