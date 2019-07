Desjardins et Equifax: l'a b c de la surveillance du crédit

Karim Benessaieh

La Presse La Presse Suivre @karimbai À quoi ont droit exactement les 2,9 millions de membres Desjardins avec le forfait de surveillance Equifax ? Est-ce utile ? Et comment se retrouver dans ce labyrinthe de chiffres et de sous-menus ? La Presse a compilé les questions des lecteurs à ce sujet et vous propose un petit guide.

Qu'est-ce que le « service de surveillance du crédit Equifax » ? Le gros morceau de ce forfait, habituellement offert à 19,99 $ par mois, c'est la consultation instantanée de son dossier de crédit et des alertes quand certaines modifications y sont apportées. Ces « alertes » sont envoyées et affichées quand on accède à son compte sur Equifax selon 11 critères, notamment quand une nouvelle carte est demandée, un compte ouvert, un nom changé et quand la cote de crédit est modifiée. On offre en outre un service de balayage de l'internet pour détecter la présence de vos renseignements personnels sur certains sites suspects, ainsi que l'aide d'experts en cas de vol d'identité. Est-ce que le site d'Equifax est enfin stable ? Non, comme nous l'ont rapporté de nombreux lecteurs et comme nous l'avons constaté plusieurs fois hier. Plusieurs se plaignent de longues heures d'attente au téléphone, du site qui plante constamment et des communications en anglais. En date d'hier, selon un communiqué de Desjardins, 300 000 membres avaient réussi à s'inscrire, soit 10 % de ceux dont les données ont été dérobées, et 93 % des codes d'activation avaient été envoyés par la poste. On a de plus annoncé que le service d'activation par AccèsD allait être offert « progressivement » aux membres, dans leur boîte de messagerie sécurisée AccèsD. À quoi ressemble la page personnalisée d'un abonné d'Equifax ? Il faut d'abord avoir reçu son code d'activation et être passé sans bogue à travers tout le processus d'inscription.

Agrandir Saisie d'écran du compte d'un abonné au service de surveillance du crédit d'Equifax CAPTURE D'ÉCRAN

La première information importante, c'est le score de crédit, qui va de 300 à 900. À 834, notre exemple a un crédit considéré comme « excellent », « meilleur que celui de 89 % des consommateurs canadiens », peut-on lire quand on clique sur Détails du score.

Agrandir Saisie d'écran du compte d'un abonné au service de surveillance du crédit d'Equifax CAPTURE D'ÉCRAN

L'autre point d'intérêt, ce sont les alertes, sur lesquelles on peut cliquer pour avoir plus de détails, notamment le numéro de téléphone de l'institution financière concernée.

Agrandir Saisie d'écran du compte d'un abonné au service de surveillance du crédit d'Equifax CAPTURE D'ÉCRAN