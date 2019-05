Rêver de voyager à 69 ans

Denise a 69 ans et rêve de voir Londres et Paris.

Elle ne s'est jamais rendue en France ni en Grande-Bretagne. « Je suis déjà allée aux Pays-Bas, mais c'était dans mon jeune âge », confie-t-elle.

C'est une récente rubrique qui lui a fait réaliser qu'elle pourrait peut-être voyager, elle aussi. « Je me suis dit : "Est-ce que j'ai le budget pour ça ? Est-ce que mes finances sont assez élevées pour que je planifie des voyages, occasionnellement ?" »

Elle est retraitée depuis l'âge de 65 ans - « ça va faire quatre ans ».

Une retraite forcée. « J'ai été congédiée à 61 ans, j'ai demandé ma rente à 62 ans, et je me suis trouvé un petit travail à 17 heures par semaine pour combler, et j'ai fait des prélèvements dans mon REER. C'est pourquoi il me reste ça. »

Ça, c'est un REER de 28 500 $.

Elle détient également 65 000 $ en CELI et 47 500 $ en épargne, dans des placements garantis encaissables à l'échéance.

Ses revenus et son budget

Revenus nets : 22 300 $

Ses actifs

REER : 28 500 $

CELI : 65 240 $

Comptes opération et épargne : 11 000 $

Réserve pour condo : 8000 $ (remplacement des fenêtres)

Placement garanti non enregistré : 47 500 $

Condo : 180 000 $, libre d'hypothèque

Voiture d'occasion, achetée en 2015, entièrement payée

Aucune dette

Sans régime de retraite, l'essentiel de ses revenus est composé des prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ), de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et du Supplément de revenu garanti (SRG). Elle retire en outre 1300 $ par année de son REER.

En y ajoutant le crédit de TPS et TVQ, elle estime ses revenus nets à environ 22 300 $.

Ses dépenses s'élèvent à 20 000 $ par année. « Grosso modo, nuance-t-elle. Des fois, ça peut être moins. »

Après la transformation du REER en FERR, au plus tard à la fin de l'année du 71e anniversaire, elle devra faire chaque année des retraits minimaux obligatoires.

Elle s'inquiète : « Si j'augmente mes retraits REER, ça va affecter mon supplément garanti. »

Son rêve

Denise est célibataire et voyagerait donc seule.

Elle espérait faire un parcours organisé et accompagné de 15 jours, divisé entre Paris et Londres.

« J'imagine que ce serait possible, mais je ne trouve pas les agences qui l'offrent. Ça fait un an que je cherche. »

« C'est assez dispendieux. On peut mettre 10 000 $ facilement pour aller à Paris et à Londres. Disons que ce serait peut-être juste une fois. »

En a-t-elle les moyens ?

Les coûts d'un voyage

Pour estimer le coût d'un voyage organisé, nous avons fait une courte recherche préliminaire, avec l'aide de Nancy Bernard, copropriétaire de l'agence Voyages Reid.

Paris et Londres, du 10 au 19 octobre, en solo, 8 nuits en hôtels, 8 petits-déjeuners et 1 souper : 3498 $

Estimation avec dépenses : 4485 $

Londres et le château de Windsor, du 11 au 19 septembre, en solo, 7 nuits en hôtel, 7 petits-déjeuners : 3758 $

Estimation avec dépenses : 4720 $

Paris mon premier amour, du 21 au 28 septembre en solo, 8 jours, 6 nuits en hôtel, 6 petits-déjeuners et 2 soupers : 2948 $

Estimation avec dépenses : 3535 $

LA RÉPONSE

Pour réduire l'impact des retraits obligatoires à 72 ans sur le supplément de revenu garanti, Denise retire actuellement 1300 $ par année de son REER.

« Bien que cette stratégie semble à première vue la plus sensée, les méandres de la fiscalité font que la réalité est tout autre », observe le planificateur financier Raphaël Hainault, conseiller en gestion de patrimoine chez Financière des professionnels - Gestion privée.