Toujours plus pour gâter maman

Pour vous aider dans la recherche du cadeau idéal, sachez que le tiers des mères préfèrent passer du temps de qualité en famille. C'est ce que révèle un sondage réalisé par le site de magasinage Ebates.ca, qui offre des remises en argent dans plus de 750 magasins.

Or, toujours selon cette étude, les Canadiens dépenseront en moyenne 25 % de plus cette année que l'an passé pour gâter leur mère, soit en moyenne 77 $ comparativement à 62 $ l'an dernier et à 58 $ en 2017. Les mères interrogées ont affirmé aimer recevoir un repas au restaurant (25 %), suivi par une carte ou un chèque cadeau (13 %).