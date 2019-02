Immigrée et mère seule

« J'aurais aimé savoir si vous pouviez un jour aborder la situation des futurs retraités immigrés qui ont accumulé des expériences de travail à l'étranger », nous écrit Sandrine.

« Ils ont souvent dû retourner se former ou changer de carrière et s'inquiètent de savoir s'ils auront les moyens de vieillir au Québec. »

Elle parle d'elle, bien sûr.

« Disons qu'en gros, j'ai d'abord travaillé une dizaine d'années dans le secteur du tourisme en France », résumera la femme de 47 ans, quelques jours plus tard.

Au travers d'emplois mal rémunérés, elle estime avoir accumulé en France des droits de retraite d'environ 363 euros (542 $) par mois dès 65 ans.

Elle a immigré au Québec en 2001, où elle a occupé divers postes aussi mal payés.

Après deux ans de galère, elle est retournée aux études en 2003.

En sept ans, elle fait une attestation d'études collégiales, puis un certificat universitaire, et enfin un baccalauréat.

« Durant toutes ces années, j'ai vécu de l'assurance-emploi, de l'aide sociale et des prêts et bourses, mais je n'ai pas travaillé ou très peu, ayant eu un enfant en 2003. »

Ses études lui ont permis de décrocher un emploi dans le milieu de la santé, mais les dures conditions de travail ont incité la mère seule à réduire sa tâche.

À raison de 28 heures par semaine, elle touche actuellement un revenu net de 31 200 $ par année, auquel s'ajoutent les prestations familiales.

Son budget montre un coût de vie de 35 800 $, qui ne lui permet de dégager qu'un mince surplus de 100 $ par mois.

« Je n'ai pas de voiture et ne voyage pas, mes loisirs sont très limités et j'y arrive juste, mais je ne peux épargner. J'utilise mes remboursements d'impôt pour payer les taxes municipales et mon ordre professionnel. »

Elle n'a aucun REER, mais a réussi à accumuler 7000 $ dans le REEE de son fils.

« Les 21 000 $ que j'ai dans un CELI, je ne considère pas ça comme une épargne parce que je me dis qu'on ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver. »

Avec un héritage consécutif à la mort de son père, elle a acquis il y a deux ans un condo payé 300 000 $. L'hypothèque de 170 000 $ entraîne des mensualités de 970 $ par mois.

Le prêt est amorti sur 25 ans, mais elle espère le solder dans 18 ans, pour son 65e anniversaire.

Elle s'inquiète.

« Comment faire pour ne pas vivre dans la pauvreté plus vieille, sachant que j'ai commencé à cotiser au RREGOP à l'âge de 40 ans, que j'ai accumulé peu de points de retraite en France et que les conditions de travail dans le réseau sont si difficiles que je ne me vois pas tenir jusqu'à 70 ans ? »

LES CHIFFRES

Sandrine, 47 ans

Salaire brut : 50 000 $

Dépenses annuelles : estimées à 35 800 $

Aucun REER

CELI : 21 000 $

REEE : 7000 $

Propriété

Condo : valeur de 375 000 $

Solde hypothécaire : 171 000 $

Aucune autre dette

LA RÉPONSE

Sandrine est inquiète, mais l'avenir n'est pas si sombre qu'elle le craint.

Le planificateur financier Gaétan Veillette, d'IG Gestion de patrimoine, a éclairé quelque peu le paysage de sa retraite.