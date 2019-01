Préparer sa retraite dès 16 ans

Aujourd'hui conseiller en sécurité financière à l'Équipe VIP Services financiers, Benoit Bérard continue d'épargner le même pourcentage de ses revenus. Grâce à cela et à la croissance de son épargne, il peut espérer avoir une bonne retraite sans devoir fournir un effort financier supplémentaire. Il pourrait cesser de travailler à 50 ans s'il le souhaitait et aurait un revenu suffisant pour répondre à ses besoins.

Cela permet d'accumuler un pécule plus important en vue de la retraite.

« L'espérance de vie pour les Québécois nés dans les années 90 est de 95 ans pour les hommes et 97 ans pour les femmes. La retraite de la génération Y pourrait donc durer 40 ans ! Ça prend de bonnes économies. »

- Hadi Ajab, planificateur financier au Centre financier Carrefour

Certains jeunes préfèrent le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) au REER. Souvent, c'est parce que leurs revenus sont peu élevés et le remboursement d'impôt, moins important. « Il est toutefois possible de reporter ses déductions d'impôt à des années où le taux d'imposition sera plus élevé, rappelle M. Ajab. Investir dans le REER peut aussi aider la personne à se discipliner. » En effet, en retirant les sommes d'un REER, l'épargnant paie de l'impôt et ne retrouve pas son droit de cotisation, contrairement au CELI.

INVESTISSEMENT AVANTAGEUX

Le REER permet de toucher un remboursement d'impôt en plus d'augmenter certains crédits d'impôt. « Prenons l'exemple d'une personne seule dont le revenu est de 50 000 $, explique M. Ajab. Si elle investit 5000 $ dans son REER, elle obtiendra environ 50 % en remboursement d'impôt et divers crédits des gouvernements. »

Pour les jeunes familles, le REER peut être encore plus intéressant. « Cotiser au REER permet de diminuer le revenu familial, souligne M. Ajab. Or, celui-ci est utilisé pour calculer plusieurs crédits d'impôt et allocations. C'est le cas du paiement de soutien aux enfants, du crédit d'impôt pour les frais de garde, du crédit de solidarité, etc. Parfois, une petite somme peut faire toute la différence ! » Cet argent peut ensuite être utilisé pour régler des dettes, investir davantage, etc.