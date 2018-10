Train de vie - Comment s'échapper de son condo ?

Pour fuir son condo délabré, elle ne voit qu'une issue : le rétrocéder à son prêteur hypothécaire.

LA SITUATION

Anne-Marie est prisonnière de son condo.

« Je voudrais connaître les impacts [qu'aurait le fait] de céder volontairement mon condo au prêteur », demande-t-elle.

Elle raconte, amère.

« En décembre 2014, je fais l'achat de ce qui devait être un beau condo avec une grande terrasse et un garage. »

Elle a payé 325 000 $ cet appartement en copropriété indivise.

« J'y ai mis le maximum de mes épargnes. Ma vie va tellement être meilleure ici, me disais-je. À 50 ans, c'est un nouveau départ, rempli d'espérance. Le BONHEUR ! Faux... »

« Aujourd'hui, je demeure dans un condo rempli de moisissure, avec un mur de brique et un toit qui menacent de s'effondrer, la tuyauterie qui gèle l'hiver et sans le garage que j'ai payé. »

Le promoteur est mort subitement en juin 2015, « ce qui a laissé, les propriétaires des condos et sa veuve dans la m... »

La veuve du promoteur a refusé l'héritage, grevé de dettes.

L'immeuble est maintenant détenu par une société de financement de la Colombie-Britannique.

Anne-Marie n'a pas de recours possible pour les défauts de construction, soutient-elle.

« Mon avocat a vérifié et ça ne vaut pas la peine. »

Elle occupe un des quatre appartements de la phase 2 du projet. Deux sont inoccupés, un autre est loué en sous-main par le propriétaire du bar qui occupe le local commercial du rez-de-chaussée.

« Tout me pousse à partir. À abandonner et cesser de payer mon hypothèque et absorber la perte financière. Je ne peux pas payer un loyer ou une autre hypothèque si je ne largue pas ce condo. Il reste une hypothèque d'environ 117 000 $ sur une supposée valeur de 325 000 $. »

Se jugeant incapable de vendre la propriété, elle ne voit qu'une seule issue : la rendre à son créancier.

Mais quel serait l'impact sur son dossier de crédit ?

Elle se doute bien que l'abandon de son condo affecterait aussi ses projets de retraite.

Âgée de 53 ans, Anne-Marie travaille depuis 15 ans pour son employeur actuel.

« Je pourrais prendre ma retraite dans un peu moins de deux ans, à 55 ans. Peut-être que ce trou va m'en empêcher. Mais je ne veux pas la prendre à 65 ans. Idéalement, ce serait à 57 ans. »

S'échapper de sa prison...

« La décision aurait dû être prise il y a longtemps, mais je vivais d'espérance. Je n'en ai plus maintenant, sauf celle de partir d'ici avant la neige. »