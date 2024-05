Parmi les faits saillants de la compilation annuelle effectuée par La Presse, on constate qu’une dizaine des hauts dirigeants ont bénéficié d’une hausse de plus de 50 % de la valeur de leur rémunération totale (salaires, primes et autres avantages) lors de l’exercice financier 2023.

Consultez la liste des dirigeants ayant bénéficié des plus fortes hausses de rémunération en 2024

Même que la moitié d’entre eux ont plus que doublé la valeur de leur rémunération totale en 2023 par rapport à l’année précédente. Parmi eux, on remarque deux hauts dirigeants d’entreprises des plus connues dans l’industrie québécoise des aliments et boissons.

Il s’agit notamment de Lino A. Saputo, président et chef de la direction de l’énorme transformateur laitier Saputo, dont la valeur de rémunération totale a triplé à 5,13 millions de dollars en 2023 avec le retour d’un riche boni (3,4 millions) engendré par le redressement marqué du bénéfice net de l’entreprise (+127 % à 622 millions).

On y trouve aussi une nouvelle venue dans le palmarès de la rémunération des hauts dirigeants de Québec inc. en Bourse : Nathalie Lassonde, qui est vice-présidente du conseil et cheffe de la direction des Industries Lassonde, un producteur de jus et de collations de fruits au Canada et aux États-Unis.

La valeur de la rémunération totale de Mme Lassonde a plus que doublé à 2,9 millions en 2023 alors que l’entreprise contrôlée par la famille fondatrice a rehaussé sa profitabilité (+65 % à 88,2 millions) après quelques années difficiles.

Dans la foulée, les Industries Lassonde se retrouvent aussi pour la première fois dans le top 5 des entreprises de Québec inc. en Bourse qui ont le plus augmenté la valeur de rémunération totale de leurs plus hauts dirigeants (+81 % à 11,3 millions).

Lassonde s’inscrit au troisième rang de ce classement annuel, derrière le gestionnaire d’investissement Fiera Capital, où la valeur de rémunération parmi six hauts dirigeants a plus que doublé en 2023 (+141 % à 22,97 millions), et l’entreprise de télécommunications et de médias Québecor, où la rémunération totale parmi les cinq plus hauts dirigeants a doublé (+117 %) à 13,8 millions en 2023.