La nouvelle a dû faire plaisir à bon nombre de consommateurs : Loblaw et sa société mère Weston devraient finalement avoir à verser 500 millions en raison de leur participation au stratagème de fixation du prix du pain. Cette victoire judiciaire remettrait de l’argent dans les poches des clients floués, et d’autres gains pourraient suivre. Voici ce qu’il faut savoir.

De quel scandale est-il question ?

Pendant une quinzaine d’années, de 2001 à 2015, plusieurs géants canadiens du domaine de l’alimentation se seraient entendus pour fixer le prix du pain tranché, le faisant gonfler artificiellement.

L’histoire a commencé à faire les manchettes en 2017, quand le Bureau de la concurrence a ouvert une enquête visant plusieurs entreprises.

L’affaire a fortement ébranlé la population, notamment parce que la plupart des grands acteurs du marché alimentaire canadien étaient visés. Les propriétaires des épiceries Loblaws, Provigo, Maxi, IGA, Metro et Super C étaient tous concernés par l’enquête, tout comme Walmart Canada, Tigre Géant et Canada Bread.

Que vient-il de se passer ?

Alertés par l’enquête du Bureau de la concurrence, des consommateurs ont voulu obtenir réparation et se sont tournés vers les tribunaux. Une action collective a notamment été approuvée par la Cour supérieure du Québec en 2019.

C’est sur ce plan qu’il vient d’y avoir un développement. Les cabinets d’avocats qui représentent les demandeurs ont annoncé jeudi que Loblaw et Weston s’apprêtent à conclure une entente avec eux, par laquelle ils s’engageront à verser 500 millions de dollars.

Ce règlement mettrait fin pour Loblaw et Weston à toutes les réclamations des demandeurs dans cette affaire.

« Au nom du groupe de compagnies Weston, nous présentons nos excuses quant à la pratique de fixation de prix que nous avons découverte et que nous avons signalée en 2015. Cette situation n’aurait jamais dû se produire », a déclaré Galen G. Weston, président du conseil de Loblaw et président du conseil et chef de la direction de George Weston.

Si tout va comme prévu et que le tribunal approuve l’entente, il s’agira du règlement antitrust le plus important de l’histoire canadienne.

N’y a-t-il pas déjà eu des cartes Loblaw distribuées ?

Dès 2017, Loblaw et Weston avaient avoué publiquement leur participation au stratagème, et lancé un programme de distribution de cartes de 25 $ aux clients admissibles qui s’inscrivaient en ligne.

Ces cartes pouvaient être utilisées pour l’achat d’articles vendus dans des supermarchés appartenant à Loblaw.

Les 96 millions qui ont déjà été versés aux consommateurs dans le cadre de ce programme seront retirés de la somme prévue dans l’entente. Ce sont donc 404 millions qui devront réellement être versés.

Le programme de cartes Loblaw est maintenant fermé et il n’est plus possible d’en demander une.

Combien recevront les consommateurs ?

Les 404 millions, moins les dépenses approuvées par le tribunal, seront redistribués en argent aux consommateurs admissibles. Il s’agit d’un vaste groupe, puisque l’action collective concerne les personnes, sociétés et associations résidant au Québec « qui ont acheté au moins un emballage de pain à partir du 1er janvier 2001 et jusqu’au 19 décembre 2019 » dans l’un des commerces visés, à l’exclusion du pain surgelé et du pain cuit sur place.

Il n’est pas possible actuellement de savoir quelle somme cela représentera par personne ni la procédure qu’il faudra suivre pour recevoir l’argent. Plus de détails devraient être diffusés d’ici la fin de l’année.

L’an dernier, le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, expliquait à La Presse que le stratagème avait coûté de 350 $ à 400 $ aux familles canadiennes en moyenne1.

À l’échelle du pays, il s’agirait de sommes oscillant entre 4,3 et 4,9 milliards, avait-il ajouté.

Et les autres marchands impliqués ?

Il pourrait bien s’agir du premier règlement d’une longue série, puisque d’autres marchands sont toujours visés par les demandeurs.

Les avocats du groupe se préparent maintenant pour le procès faisant suite aux actions collectives en cours contre Sobeys, Metro, Walmart Canada, Tigre Géant et Canada Bread.

« Il est important de noter que l’entente de règlement [avec Weston et Loblaw] prévoit l’accès à des éléments de preuve qui seront utilisés dans le cadre de la procédure engagée contre les autres défenderesses », a déclaré Jim Orr, associé au cabinet Orr Taylor. « L’attente est que cela se traduise par des recouvrements monétaires significatifs additionnels pour les consommateurs canadiens. »

Le Bureau de la concurrence a-t-il avancé dans son enquête ?

Le Bureau de la concurrence, qui enquête sur le sujet depuis 2017, a fait condamner l’an dernier l’entreprise Canada Bread, qui commercialise notamment les pains POM, Villagio et Bon Matin, à une amende de 50 millions par la Cour supérieure de l’Ontario. Cet argent ne retourne toutefois pas dans les poches des consommateurs.

Weston et Loblaw avaient annoncé en 2017 avoir reçu une immunité contre des poursuites pénales en échange de leur coopération avec le Bureau de la concurrence.

Le Bureau continue d’enquêter sur les allégations de fixation des prix visant les autres entreprises.

