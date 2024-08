Les deux principales compagnies de chemins de fer du pays commencent à interrompre les livraisons en prévision d’une grève ou d’un lock-out possible la semaine prochaine.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) indique dans une note interne obtenue par La Presse Canadienne que la société a commencé à imposer un embargo sur certaines marchandises dangereuses en provenance des États-Unis en prévision d’un arrêt de travail.

Ces marchandises comprennent du chlore pour désinfecter l’eau potable et de l’ammoniac pour les engrais, ainsi que d’autres substances toxiques ou vénéneuses et des matières explosives.

« En l’absence d’une entente de principe en temps opportun ou de renvoi de toutes les questions en suspens à un arbitrage exécutoire avant la menace d’une interruption de travail, des marchandises supplémentaires seront soumises à un embargo », a affirmé mardi l’équipe de négociation du CN dans son message.

Vendredi, la compagnie Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a déclaré qu’elle interdirait temporairement le trafic de matières dangereuses pour s’assurer qu’aucune d’entre elles ne se retrouve bloquée sur les voies en cas de grève.

Le CN et le CPKC ont prévenu la semaine dernière qu’ils allaient mettre quelque 9300 ingénieurs, conducteurs et travailleurs de gare de triage et contrôleurs de la circulation ferroviaire en lock-out le 22 août à moins qu’ils ne trouvent un terrain d’entente après l’impasse des négociations sur les horaires et les salaires.

Les expéditeurs affirment qu’un arrêt de travail pourrait paralyser la chaîne d’approvisionnement du pays, interrompre le trafic de marchandises et perturber les industries.

Les biens essentiels à la santé publique ainsi qu’à l’agriculture, aux mines et à la foresterie font généralement partie des produits soumis aux embargos initiaux, a déclaré Bob Masterson, président et chef de la direction de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie.

« Lorsqu’on parle de sécurité publique, ce sont les volumes qui vont disparaître en premier », a-t-il affirmé, donnant l’exemple du chlore pour l’eau potable municipale.

« Habituellement, ils ont un approvisionnement d’une semaine et il est renouvelé en permanence. Si nous n’y parvenons pas pendant une semaine et qu’il y a ensuite l’arrêt de travail […] vous allez commencer à ressentir des effets négatifs. »

Les membres de ce groupe industriel, composé de producteurs de plastiques et de produits chimiques, dépendent du transport ferroviaire pour 80 % des 100 milliards d’expéditions annuelles du secteur.

« Les conséquences de l’absence d’une entente négociée sont graves », a dit M. Masterson.

Les avertissements de lock-out adressés par les chemins de fer à la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada vendredi dernier sont survenus quelques heures après que le Conseil national du travail a statué qu’un arrêt de travail ne poserait aucun « danger sérieux » pour la santé ou la sécurité publiques, ouvrant la porte à une grève ou à un lock-out à part entière. Si l’un ou l’autre se produit, les employés du CN ou de la CPKC ne seraient pas obligés de continuer à transporter des marchandises.

Le tribunal du travail a ordonné une période de réflexion de 13 jours dans le cadre des deux décisions de vendredi matin, laissant le 22 août comme date la plus proche possible pour une grève ou un lock-out.