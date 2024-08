Des Québécois ont connu des inondations sans pareilles à leur domicile dans les derniers jours. Certains, parmi eux, qui sont aussi entrepreneurs, ont vu l’eau s’infiltrer dans les activités de leur entreprise.

Vendredi dernier, vers 21 h, Joanie Dargis s’est retrouvée les deux pieds dans l’eau dans le sous-sol de sa maison. « À ce moment-là, j’ai fait 1 plus 1 », explique la résidante de Blainville, également propriétaire de l’entreprise Pixie Woo, spécialisée dans les produits et accessoires pour cheveux. L’une des succursales est située à 400 mètres de chez elle.

Seule la rivière aux Chiens, qui a connu une montée spectaculaire à la suite du passage des restes de l’ouragan Debby vendredi, les sépare. « Dans la boutique, l’eau était toute redescendue, mais il y avait de la boue partout », décrit l’entrepreneure. Deux ordinateurs ont été perdus, alors que la cuisine et la salle de bains des lieux étaient complètement souillées.

Mais ce n’est pas tout. Pixie Woo, présente également à Québec et à Ottawa, a son entrepôt annexé… à la succursale de Blainville.

Selon les estimations de Mme Dargis, la perte de revenus associée aux produits entreposés qui ont pris l’eau équivaut à 125 000 $. Parmi les articles endommagés, tachés, brisés, on compte des taies d’oreillers, des bouteilles de soins, des pipettes, des calendriers de l’avent. Des articles, pour la grande majorité, qui n’avaient pas été encore placés sur les tablettes, ou qui serviraient à la période très achalandée de Noël. « C’est même plus élevé comme perte financière. Est-ce que l’entreprise va être capable de se relever de ça ? », s’interroge l’entrepreneure.

Elle pense à l’approvisionnement de ses deux autres succursales, mais aussi à la satisfaction de ses clients et aux délais de réapprovisionnement.

« On est une [PME]. On n’a pas les poches si profondes que ça », confie Joanie Dargis, qui a fermé boutique le temps des réparations. Une perte de revenus additionnelle « pour ses employés », ajoute-t-elle.

Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), note que les PME n’ont pas « les mêmes reins financiers » que les grandes entreprises. « Un des éléments qui a le plus augmenté dans les coûts pour les PME dans les dernières années, c’est les coûts d’assurances », constate-t-il.

Écurie ensevelie sous l’eau

André Jr Corbeil est propriétaire de l’écurie Princess Stable, à Lavaltrie. Elle est située juste derrière sa maison, à 400 mètres de la rivière Saint-Jean. Depuis que sa famille et lui y habitent, jamais la rivière n’avait débordé avant cette année.

Vendredi, leur terrain a été complètement submergé. L’inondation les a forcés à relocaliser leurs 32 chevaux, leurs 10 alpagas, leur chèvre et leurs nombreuses poules dans des cages temporairement aménagées dans leur stationnement. En plus de devoir annuler les cours d’équitation offerts à l’écurie, la famille Corbeil devait se déplacer sur son terrain en kayak ou en planche à pagaie pour accéder aux différentes installations de l’entreprise.

C’est la deuxième fois que ça survient… en dix mois. « [En octobre dernier], on a perdu plus que dans les six chiffres, explique avec résilience M. Corbeil. Cette fois-ci, je ne connais pas encore le montant, mais les assurances ne paient pas étant donné que c’est un débordement de rivière. »

André Jr Corbeil et sa famille attendent toujours de recevoir l’aide d’urgence gouvernementale réclamée lors du sinistre précédent. L’aide équivaudrait à environ 25 % des pertes encourues, selon le résidant de Lavaltrie. Heureusement, les animaux se portent bien, puisqu’ils sont habitués d’être exposés à un cours d’eau, explique-t-il.

Il estime que les pertes liées à son terrain pourraient s’élever à nouveau à un montant dans les six chiffres. Et c’est sans compter, tout comme Joanie Dargis, les pertes du sous-sol de sa maison, qui subira des rénovations entières, aussi pour une seconde fois.

Les recours

Lundi, au retour du week-end de pluie, la FCEI affirmait avoir déjà reçu plusieurs appels sur sa ligne ressource aux entreprises. « Il y a des craintes qu’il faille s’informer, voir s’il y a des programmes, des choses qui existent », explique Francis Bérubé.

Il suggère d’abord de prendre contact avec son assureur. « Il se peut qu’on ne voie pas de chèque avant la fin de l’année », confie toutefois Joanie Dargis.

Dans le cas où les inondations sont causées par le débordement d’un cours d’eau, comme à l’écurie Princess Stable, des programmes sont à la disposition des entrepreneurs, explique M. Bérubé.

Dimanche, le gouvernement du Québec a rappelé que les citoyens touchés par les vestiges de la tempête Debby, dont les entrepreneurs, pourront bénéficier du Programme général d’assistance financière lors de sinistres1.

Lors du dévoilement du budget fédéral en mai dernier, le gouvernement canadien a également réitéré sa volonté de créer un programme national d’assurances contre les inondations. Il prévoit injecter 6,9 millions sur cinq ans dès l’année 2024-2025 pour faire face à l’enjeu.

Communauté tissée serrée

Pixie Woo a organisé une vente spéciale afin d’encourager les ventes de l’ensemble de ses produits. Si environ une quarantaine de commandes sont habituellement réalisées quotidiennement, l’entreprise procède à l’envoi d’une centaine d’entre elles tous les jours depuis l’inondation. « Ça a vraiment bien fonctionné. Ça m’a vraiment donné espoir », dit Joanie Dargis.

Des travaux d’après sinistre sont en cours dans la boutique et l’entrepôt de Pixie Woo, qui totalisent à eux deux 1230 pieds carrés.

De leur côté, les familles des enfants qui suivent des cours d’équitation à l’écurie Princess Stable ont prêté main-forte aux Corbeil tout le week-end. Le niveau de l’eau est revenu à la normale dans la matinée de lundi, et les cours d’équitation devraient reprendre dans les prochains jours.

La FCEI indique récolter des informations pour établir un meilleur bilan des entreprises touchées à travers la province.

