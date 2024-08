PHOTO RICHARD VOGEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Calgary) Tourmaline Oil continue de grossir ses actifs en gaz naturel, cette fois grâce à un accord de 1,3 milliard qui lui permettra d’acquérir le producteur de gaz naturel Crew Energy, axé sur Montney.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

L’entreprise Tourmaline, dirigée par le président et chef de la direction Mike Rose, mène depuis des années un programme agressif d’exploration, de développement, de production et d’acquisition qui l’a aidé à consolider sa domination dans le secteur.

Tourmaline est le plus grand producteur de gaz naturel du Canada en ce qui a trait aux volumes et le cinquième producteur de gaz naturel en Amérique du Nord.

L’entreprise est déjà la plus grande actrice du Deep Basin de l’Alberta, une importante zone de production de gaz naturel, et son acquisition de Crew Energy fera de Tourmaline le plus grand producteur de gaz naturel de Montney, un important gisement de gaz naturel qui s’étend du nord-est de la Colombie-Britannique au nord-ouest de l’Alberta.

Tourmaline a déclaré lundi que l’accord permettra d’acquérir une production moyenne existante de 29 000 à 30 000 barils d’équivalent pétrole par jour.

La société acquerra également des réserves de 473,2 millions de barils équivalent pétrole (BEP) et un vaste inventaire de forage situé à côté des opérations existantes de Tourmaline à South Montney.

« L’acquisition complète la croissance continue de Tourmaline vers un producteur principal canadien de 750 000 BEP par jour au cours des cinq prochaines années, avec d’autres occasions de croissance s’étendant sur la prochaine décennie », a déclaré Tourmaline dans un communiqué de presse lundi.

L’année dernière, Tourmaline a acquis les actifs de Bonavista Energy dans le cadre d’une transaction de 1,45 milliard.

Bien que les bas prix du gaz naturel ont poussé certains producteurs nord-américains à arrêter la production ou à retarder ou annuler des projets, Tourmaline a affirmé lundi qu’elle restait optimiste à l’égard des perspectives à long terme de la matière première.

La société a déclaré que la croissance imminente de l’industrie nord-américaine du gaz naturel liquéfié ainsi que l’accélération des besoins de production d’électricité à partir du gaz naturel sur tout le continent font de cette période un « moment opportun » pour consolider les actifs de gaz naturel.

Mais elle a ajouté qu’elle attendrait l’amélioration des prix des matières premières avant de se lancer dans des projets d’investissement majeurs et des activités de croissance des volumes.

L’acquisition de Crew Energy par Tourmaline devrait être finalisée en octobre.

Le cours de l’action de Tourmaline était en hausse de plus de 2,5 % en début d’après-midi lundi.