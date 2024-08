La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé lundi un investissement de 158 millions dans WSP Global qui permettra à la société de faire l’acquisition de POWER Engineers, une firme d’ingénierie américaine qui œuvre dans le secteur de l’énergie.

La Presse Canadienne

Cette transaction est d’une valeur de 2,4 milliards et permettra à WSP, société d’ingénierie établie à Montréal, « de renforcer sa présence dans le domaine de l’énergie et de se hisser à la tête des leaders mondiaux dans ce segment avec l’ajout d’environ 4000 professionnels spécialisés dans ce secteur », a indiqué la CDPQ dans un communiqué.

Elle affirme que cette acquisition est complémentaire aux trois autres segments porteurs de WSP, soit transport et infrastructure, sciences de la terre et environnement, et bâtiment.

« Par cet investissement, la CDPQ réaffirme son engagement de longue date envers WSP afin de lui permettre de prendre une position d’influence dans le secteur de l’énergie à l’échelle mondiale et de contribuer à la transition en cours », a affirmé Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

Elle a ajouté que cette transaction « s’inscrit dans notre stratégie qui vise à appuyer l’expansion internationale d’entreprises solidement ancrées au Québec et à favoriser leur croissance durable ».

« Cette acquisition nous placera à l’avant-garde de la transition énergétique », a pour sa part assuré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP.

La CDPQ est l’actionnaire principale de WSP. Il s’agit du huitième investissement de la CDPQ dans WSP depuis 2011.