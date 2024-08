(Toronto) La Banque Scotia a signé une entente pour acheter une participation minoritaire dans la banque américaine KeyCorp.

La Presse Canadienne

La banque canadienne versera un total d’environ 2,8 milliards US pour une prise de participation de 14,9 % dans la société en deux étapes.

En vertu de l’accord, Banque Scotia acquerra sa participation par l’émission d’un total de 163 millions d’actions ordinaires de KeyCorp en deux tranches, au prix de 17,17 $ US par action.

Les banques indiquent que la Banque Scotia fera un investissement initial de 800 millions US pour une participation de 4,9 % qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, sous réserve des autorisations et des approbations réglementaires.

L’accord sera suivi d’un investissement supplémentaire de 2 milliards US pour une participation de 10 % qui devrait être finalisé au cours de l’exercice 2025.

KeyCorp est présente dans 15 États et compte environ 1000 succursales offrant des services et des conseils en matière de banques de détail et de banques commerciales, ainsi que de placement.

« Nous croyons que cette transaction donnera lieu à des rendements attrayants à court terme pour nos actionnaires et ouvrira de nouvelles perspectives pour la Banque Scotia dans le corridor nord-américain, compte tenu de sa position particulière en tant qu’unique banque canadienne présente au Canada, aux États‑Unis et au Mexique », a souligné Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia, dans un communiqué.