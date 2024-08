Le projet de mine d’or WindFall en Abitibi aurait une capacité de production anticipée de 300 000 onces d’or par an, pendant 10 ans, selon les analyses de la minière Osisko.

Osisko et son projet WindFall en Abitibi achetés par une minière sud-africaine

(Toronto) Une société aurifère d’Afrique du Sud, Gold Fields, a conclu une entente d’achat de 2,16 milliards de dollars pour la société minière canadienne Osisko, ce qui lui permettra d’obtenir l’entière propriété de l’important projet de mine d’or WindFall en Abitibi.

Cette entente déjà convenue entre les conseils d’administration des deux entreprises prévoit le paiement au comptant par Gold Fields d’une somme de 4,90 $ par action d’Osisko.

Cette somme représente une prime de 55 % sur le prix moyen pondéré par volume au cours des 20 derniers jours de transactions à la Bourse de Toronto.

Avec cette acquisition, Gold Fields a pour objectif principal de consolider à 100 % son contrôle du projet aurifère WindFall, qu’elle partageait déjà à 50 % avec Osisko depuis mai 2023.

Selon Gold Fields, WindFall est l’un « des plus grands gisements d’or au Canada et se classe parmi les dix premiers gisements d’or au monde en termes de teneur moyenne ».

Citant les analyses réalisées par Osisko, la direction de Gold Fields s’attend à ce que WindFall puisse produire environ 300 000 onces d’or par an pendant une décennie, à un coût total aux environs de 758 $ US par once d’or.

Au prix de l’or courant d’environ 2500 $ US l’once, une telle production aurifère pourrait valoir jusqu’à 750 millions US par an sur le marché mondial des métaux précieux.

« Des gisements d’une telle ampleur et de cette qualité, dotés en plus d’un potentiel d’exploration prometteur, sont exceptionnellement rares dans une juridiction [minière] de renommée mondiale comme le Québec et le Canada », indique Mike Fraser, PDG de Gold Fields, dans le communiqué d’annonce de l’entente d’achat d’Osisko.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie visant à améliorer la qualité de notre portefeuille [aurifère] en investissant dans des actifs de haute qualité et de longue durée, comme WindFall. Elle nous offre aussi l’opportunité de consolider notre présence au Québec, qui est une juridiction minière de premier ordre, et d’appliquer notre expertise en exploration de nouveaux gisements, en développement de projets et en exploitation souterraine. »

Gold Fields possède neuf mines en exploitation situées en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Chili et au Pérou, ainsi qu’un projet au Canada.

Gold Fields indique « avoir une production annuelle totale attribuable en équivalent or de 2,3 millions d’onces, ainsi que des réserves minérales prouvées et probables en or de 46,1 millions d’onces ».

1,1 milliard chez WindFall

Quant au projet WindFall en Abitibi, avant que Gold Fields en achète une première part de 50 % en mai 2023, la société minière Osisko avait déjà investi 800 millions dans le développement du gisement aurifère.

Depuis, Gold Fields et Osisko ont chacune investi 158 millions supplémentaires, ce qui porte aux environs de 1,1 milliard le montant total des investissements effectués jusqu’à récemment dans le développement de WindFall.

L’infrastructure souterraine de WindFall comprend un réseau de 14 kilomètres de galeries jusqu’à une profondeur de 671 mètres, 4 puits principaux de ventilation et 57 stations de forage.

En surface, le site du projet aurifère WindFall comprend déjà des installations et des bassins de traitement des eaux ainsi qu’un camp temporaire pouvant accueillir 300 personnes, soit le double de son effectif actuel de 150 employés à temps plein.

Par ailleurs, le projet aurifère WindFall est déjà alimenté par de l’énergie hydroélectrique provenant d’Hydro-Québec. Cette énergie lui est acheminée par une ligne électrique gérée par la nation crie de Waswanipi, dont le territoire englobe WindFall.

Chez Osisko, le président du conseil et chef de la direction, John Burzynski, estime que l’entente d’achat conclue avec Gold Fields « représente un résultat solide pour nos actionnaires. En l’espace de neuf ans, nous avons transformé Windfall en l’un des projets de développement d’or les plus grands et de la plus grande qualité à l’échelle mondiale ».

Quant à la prise en charge complète de WindFall par Gold Fields, le chef de la direction d’Osisko souligne qu’il s’agit « d’un producteur d’or d’expérience et diversifié mondialement, avec une feuille de route impressionnante dans la construction et l’exploitation réussies de mines ».

Aussi, ajoute John Burzynski, « en tant que partenaire de coentreprise à Windfall [depuis mai 2023], Gold Fields connaît bien l’actif et comprend l’importance des solides relations que nous avons établies au Québec avec toutes nos parties prenantes ».

Chez Gold Fields, le PDG Mike Fraser se dit « confiant » de conserver en poste les dirigeants du projet aurifère WindFall.

« Nous sommes impatients de continuer à travailler étroitement avec la Nation Crie de Waswanipi, les autres communautés locales, le gouvernement du Québec, ainsi que les employés de Windfall et les partenaires commerciaux, afin de développer ce projet. »