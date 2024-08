L’entreprise minière, qui tient ses comptes en dollars américains, déclare avoir gagné 370 millions US, soit 21 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 juin.

(Toronto) Barrick Gold a annoncé que son bénéfice au deuxième trimestre a augmenté par rapport à l’année précédente, grâce à la hausse des prix de l’or et du cuivre.

La Presse Canadienne

L’entreprise minière, qui tient ses comptes en dollars américains, déclare avoir gagné 370 millions US, soit 21 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 juin, en hausse par rapport à 305 millions US, soit 17 cents US par action un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires a totalisé 3,16 milliards US, en hausse par rapport à 2,83 milliards US au même trimestre de l’année dernière.

Le prix de l’or vendu par l’entreprise établie à Toronto pour le trimestre s’est élevé à 2344 $ US l’once, en hausse par rapport à 1972 dollars $ US il y a un an, tandis que le prix du cuivre était de 4,53 $ US la livre, en hausse par rapport à 3,70 $ US au même trimestre l’année dernière.

La production d’or a totalisé 948 000 onces pour le trimestre, en baisse par rapport aux 1 009 000 onces du deuxième trimestre 2023, tandis que la production de cuivre s’est élevée à 43 000 tonnes, en baisse par rapport à 48 000 tonnes.

Sur une base ajustée, Barrick affirme avoir gagné 32 cents US par action au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 19 cents US par action.