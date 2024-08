De l’aveu même du détaillant de vêtements montréalais, Psycho Bunny souffre d’« une carence de notoriété » au Québec. Pour remédier au problème, la marque, symbolisée par un lapin, a ouvert une boutique éphémère dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale, où les ventes de polos, casquettes, etc., ont littéralement surpassé les attentes.

Cette présence à Montréal et à Toronto, à l’occasion des plus importants tournois de tennis au pays, dans un espace d’à peine 600 pieds carrés, permettra de générer des ventes de plus d’un demi-million, calcule Bertrand Cesvet, actionnaire et directeur de la création.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Boutique éphémère Psycho Bunny à l’occasion de l’Omnium Banque Nationale

Et pour cause, à Montréal depuis le début de l’Omnium, il est impossible de mettre le pied sur le site du stade IGA sans remarquer la présence de Psycho Bunny. Il y a la boutique, et les gens qui accueillent les spectateurs venus voir les meilleures raquettes au monde portent tous des vêtements au logo du fameux lapin. C’est que l’entreprise a conclu un partenariat de trois ans avec Tennis Canada. Le détaillant est donc devenu l’équipementier officiel d’Équipe Canada à la Coupe Davis et à la Coupe Billie Jean King ainsi qu’à l’Omnium Banque Nationale, qui se déroule en ce moment à Montréal et à Toronto.

Lui-même passionné de tennis, Bertrand Cesvet, rencontré au parc Jarry, voit en cette présence une occasion en or pour faire connaître sa marque qui se spécialise dans les vêtements pour hommes et pour enfants. Les ventes inespérées qu’il enregistre depuis le début du tournoi lui donnent confiance.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Bertrand Cesvet, actionnaire et directeur de la création de Psycho Bunny, à la boutique éphémère de la marque dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale

On savait qu’il allait y avoir beaucoup de monde et on a pris ça très au sérieux. Bertrand Cesvet, actionnaire et directeur de la création de Psycho Bunny

« On est allés jusqu’au bout. On a créé des produits spécifiques pour l’évènement, » dit-il en faisant référence aux modèles de chandails sur lesquels le lapin partage la vedette avec des raquettes de tennis. « Puis, à partir du moment où les visiteurs arrivent dans le stationnement, les gens qui les guident vers le stade sont habillés en Psycho Bunny. C’est visible et clair. Et on est très bien situés sur le site. Commercialement parlant, c’est vraiment exceptionnel. »

Bertrand Cesvet, cofondateur et ex-président de l’agence de publicité Sid Lee, est convaincu que cette visibilité aura une incidence sur l’achalandage dans ses trois magasins du Québec. « Je suis convaincu que ça change tout. Les chasseurs de balle vont retourner dans leur famille avec leurs vêtements Psycho Bunny. Ils vont en parler. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Chasseurs de balles portant des vêtements Psycho Bunny

Alors que l’entreprise ne comptait qu’une boutique en début d’année dans la province, au Carrefour Laval, deux autres adresses ont vu le jour récemment : l’une au DIX30 à Brossard il y a six semaines et l’autre au Centre Eaton à Montréal, à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Si le détaillant est québécois depuis 2021, pourquoi seulement 15 % de la clientèle cible connaît-elle la marque ?

Ça fait à peine un an et demi que le siège social est à Montréal, donc les gens ne nous connaissent pas. Il y a quatre ans, on n’avait aucun magasin. Bertrand Cesvet, actionnaire et directeur de la création de Psycho Bunny

Aujourd’hui, Psycho Bunny compte 11 points de vente au pays, 86 aux États-Unis, 10 au Japon et 1 à Dubaï. D’ici 18 mois, l’entreprise aura plus de 130 magasins en Amérique du Nord et en Amérique latine, affirme Bertrand Cesvet. Le lapin risque ensuite de faire un bond jusqu’en Europe.

La popularité du polo

Pour percer, Psycho Bunny surfe un peu sur la hausse de popularité du polo. « Notre produit phare, c’est un polo. Depuis la COVID-19, les hommes achètent beaucoup de polos et moins de chemises. On est dans une phase qui est très, très bonne pour les polos. »

C’est un marché qui est dominé par quelques marques longuement établies : Ralph Lauren, Hugo Boss et Lacoste. Ce sont nos compétiteurs. Bertrand Cesvet, actionnaire et directeur de la création de Psycho Bunny

Le lapin tentera donc de se tailler une place à côté du célèbre crocodile de Lacoste. Le fait que l’un de ces animaux soit beaucoup plus féroce que l’autre ne semble pas effrayer M. Cesvet, dont l’entreprise produit annuellement entre 800 000 et un million de polos.

« [L’important], c’est de mettre le polo sur le bon gars, à la bonne place, au bon moment. Ça peut être au tennis, ça peut être quand tu es en vacances en Grèce, quand tu vas dans les Hamptons. L’acceptabilité et l’universalité du produit sont très intéressantes. »