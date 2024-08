La Fédération du commerce, un syndicat affilié à la CSN, a indiqué que 600 employés sont en grève au Reine Elizabeth, 350 au Marriott et une centaine à l’hôtel Hyatt.

(Montréal) Des travailleurs de trois hôtels situés à Montréal effectuent une grève surprise samedi, soit à l’hôtel Le Reine Elizabeth, au Marriott Château Champlain et à l’hôtel Hyatt Place Montréal. Il s’agit de la troisième journée de grève consécutive pour les employés du Reine Elizabeth.

La Presse Canadienne

La Fédération du commerce, un syndicat affilié à la CSN, a indiqué que 600 employés sont en grève au Reine Elizabeth, 350 au Marriott et une centaine à l’hôtel Hyatt. Cette grève surprise survient peu après une journée de grève dans 23 hôtels québécois, qui s’est déroulée jeudi.

« L’employeur doit se rendre à l’évidence : la seule façon d’éviter les mouvements de grève et d’arriver à une résolution rapide du conflit de travail est de négocier véritablement. Les travailleuses et les travailleurs de l’hôtellerie sont déterminés à se faire respecter », a soutenu Michel Valiquette, responsable du secteur de l’hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce, dans un communiqué diffusé samedi matin.

Les employés du Reine Elizabeth ont également tenu une grève surprise vendredi. M. Valiquette avait alors indiqué que le syndicat profite de la période estivale, soit la haute saison, pour faire passer son message.

Les travailleurs demandent notamment une hausse salariale de 36 % sur quatre ans. Leur syndicat fait valoir qu’ils ont eu des augmentations totalisant 8 % au cours des quatre dernières années, soit bien en deçà de l’inflation, qui a dépassé ce taux pour la seule année 2022.

Ils réclament également trois semaines de vacances dès la première année de service, pour attirer de la nouvelle main-d’œuvre, une contribution de l’employeur au régime d’assurance collective et un meilleur encadrement de la formation pour la relève.