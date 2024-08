Possible grève au CN et au CPKC dès le 22 août

(Ottawa) Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a déclaré que les services fournis par les employés des sociétés de chemin de fer ne constituaient pas un travail essentiel, ouvrant la voie à une grève générale dans moins de deux semaines.

Dans deux décisions rendues vendredi, le CCRI a affirmé qu’un arrêt de travail ne poserait pas de « danger grave » pour la santé ou la sécurité publique, malgré les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en carburant et le traitement de l’eau.

Par conséquent, en cas d’arrêt de travail, les employés des deux principales sociétés de chemins de fer ne seraient pas obligés de continuer à transporter des marchandises, y compris des produits de base essentiels comme le chlore pour l’eau et le propane pour les centres de soins.

La période de négociations de 13 jours ordonnée par le tribunal signifie que si de nouveaux contrats ne peuvent être conclus, une grève nationale pourrait avoir lieu dès le 22 août.

Les expéditeurs et les producteurs affirment que l’éventuelle mesure de grève des travailleurs de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ou de la Compagnie du Canadien Pacifique à Kansas City (CPKC), ou des deux simultanément, arrêterait le trafic de marchandises, encombrerait les ports et perturberait les industries.

En mai, le ministre du Travail à ce moment, Seamus O’Regan, a demandé au CCRI d’examiner si un arrêt de travail mettrait en danger la santé et la sécurité des Canadiens après que le syndicat eut voté en faveur d’un mandat de grève à une écrasante majorité.

La décision de vendredi « replace effectivement les parties dans la position dans laquelle elles se trouvaient » avant le renvoi ministériel, a écrit le CCRI.

« Il ne fait aucun doute qu’un arrêt de travail au CN entraînerait des inconvénients, des difficultés économiques et, possiblement, comme certains groupes et organisations l’ont suggéré, un préjudice à la réputation mondiale du Canada en tant que partenaire commercial fiable », a nuancé le Conseil dans sa décision unanime.

Cependant, la question de ce qui constitue un service essentiel en vertu du Code canadien du travail est « très pointue », a-t-il poursuivi.

Le conseil est convaincu qu’à l’heure actuelle, une grève ou un lock-out au CN ne poserait pas de danger immédiat et grave pour la sécurité ou la santé du public. Extrait de la décision du Conseil canadien des relations industrielles

Le CCRI a dit la même chose dans une décision distincte concernant le CPKC.

Frictions

Les points de friction à la table de négociation sont les horaires des employés, la gestion de la fatigue et la sécurité, a déclaré le porte-parole de Teamsters, Christopher Monette. Le syndicat a rejeté l’arbitrage exécutoire avec les deux entreprises.

Chaque partie affirme que l’autre a formulé des demandes excessives qui ont conduit à une impasse de plusieurs semaines dans les négociations.

Les chemins de fer canadiens transportent chaque année des marchandises d’une valeur de 380 milliards et plus de la moitié des exportations totales du pays, selon l’Association des chemins de fer du Canada.

L’inquiétude suscitée par une grève de quelque 9300 employés a déjà coûté cher aux deux entreprises de chemins de fer après que des clients ont cherché à réacheminer leurs marchandises au cours des derniers mois, à la suite de l’approbation d’un mandat de grève par les membres du syndicat en mai.

Le ministre fédéral du Travail, Steven MacKinnon, qui a remplacé M. O’Regan après la démission de ce dernier il y a trois semaines, a rencontré lundi matin les dirigeants des deux exploitants ferroviaires et du syndicat.

Dans une entrevue téléphonique le 2 août, M. MacKinnon a déclaré que les parties n’avaient pas réussi à traiter la question avec « suffisamment d’urgence », notant que les pourparlers avaient échoué au cours des dernières semaines, bien qu’ils aient repris mercredi.

Le ministre a affirmé que les deux parties devaient parvenir à un accord elles-mêmes plutôt que de compter sur l’intervention du gouvernement.

« L’approche qui fonctionne selon nous est celle où les parties parviennent à un accord à la table de négociation. Celle-ci offre les avantages les plus durables aux employeurs et aux employés et les résultats les plus satisfaisants. Et c’est ce que nous avons prévu dans ce cas-ci », a dit M. MacKinnon.