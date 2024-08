Saputo a déclaré que le bénéfice s’élevait à 33 cents par action pour le trimestre terminé le 30 juin, comparativement à un bénéfice de 141 millions, ou 33 cents par action, un an plus tôt.

Saputo annonce un bénéfice de 142 millions et des revenus en hausse

(Montréal) Saputo a annoncé un bénéfice de 142 millions au cours de son dernier trimestre, ses revenus ayant augmenté de près de 10 % par rapport à l’année précédente.

La Presse Canadienne

La société fromagère et laitière a déclaré que le bénéfice s’élevait à 33 cents par action pour le trimestre terminé le 30 juin, comparativement à un bénéfice de 141 millions, ou 33 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 4,61 milliards pour ce qui était le premier trimestre de l’exercice 2025 de la société, en hausse par rapport à 4,21 milliards au même trimestre l’année dernière.

Sur une base ajustée, Saputo a indiqué avoir gagné 39 cents par action pour son dernier trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 36 cents par action un an plus tôt.

L’entreprise établie à Montréal affirme que les résultats reflètent une solide performance continue de ses activités canadiennes, des améliorations importantes aux États-Unis et des volumes de ventes plus élevés dans l’ensemble de ses activités.

Le président et chef de la direction de Saputo, Lino Saputo, soutient que l’entreprise reste optimiste à l’approche du reste de l’année alors qu’elle continue de progresser dans son plan stratégique.

Saputo prévoit notamment que les marchés laitiers s’amélioreront aux États-Unis en raison d’un « meilleur équilibre entre l’approvisionnement en lait et la demande de produits laitiers, malgré la volatilité persistante à court et à moyen terme ».

« Notre équipe a pour priorités de réaliser des économies résultant de nos initiatives et de tirer encore plus de valeur de nos investissements. Cela se reflète déjà manifestement dans nos résultats, et nous nous attendons à ce que ces axes prioritaires continuent à nous donner de l’élan jusqu’à la fin de l’exercice 2025 », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Saputo prévoit que les pressions inflationnistes seront moins importantes au prochain trimestre, mais que les coûts reliés à la main-d’œuvre resteront élevés.

L’entreprise indique toutefois que la demande mondiale restera probablement modérée, et que les prix resteront probablement faibles sur le marché international.

Saputo est l’un des plus grands transformateurs laitiers au monde.